"Il mio bagno è piccolissimo, ma sono riuscita a metterci il bidet", l'accrocco all'italiana è geniale

Come installare un bidet in un bagno dove lo spazio a disposizione è realmente poco? Una donna italiana ci è riuscita e ha mostrato su Facebook il frutto del suo ingegno. Un vero e propro "accrocco all'italiana".

Il bidet è uno degli oggetti più discussi quando si parla di differenze culturali. Nel 2023, infatti, l'Italia è uno dei pochi paesi in cui è presente in più del 90% delle case. Le statistiche relative al resto di paesi europei sono molto singolari. Secondo uno studio francese, infatti, è presente nel 97% delle case degli italiani e nel 92% di quelle portoghesi. Dati totalmente opposti in Germania (solo il 6%) e Regno Unito (dove la percentuale cala perfino al 3%). La Francia, paese che lo ha inventato, vanta un poco invidiabile 42% e la percentuale potrebbe diminuire ulteriormente, dato che nelle case nuove viene installato sempre meno spesso.

E nel resto del mondo? In America Latina, è piuttosto diffuso, con picchi di oltre il 90% in Argentina. In Giappone il bidet vero e proprio si trova in alcuni bagni pubblici, ma esiste un qualcosa che fonde WC e bidet. Molte 'tazze' nel paese del Sol Levante, infatti, sono dotate anche di un doccino o di un getto d'acqua regolabile che aiuta a... pulire più a fondo. Per un italiano può suonare strano, ma per i giapponesi è l'assoluta normalità averlo incorporato nel WC. Quando si progetta un bagno, lo spazio per questo dispositivo dev'essere trovato ad ogni costo.

Il bidet 'mobile': l'accrocco all'italiana

Il 2023 è uno degli anni peggiori di sempre per acquistare una casa. Con i tassi dei mutui a livelli spaventosi, chi si impegna in questo periodo è da apprezzare. Una donna ha mostrato come, dentro casa sua, non ci sia spazio per un bidet. Siccome per gli italiani è una comodità irrinunciabile, l'utente del gruppo Facebook "L'arte di accroccare" ha trovato una soluzione per averlo ugualmente. Come ha fatto? Mettendo una sorta di base in legno con rotelle, che lo rende di fatto un bidet... mobile. Quando non è in funzione, viene riposto sotto il lavandino, occupando uno spazio solitamente inutilizzato.

Come prevedibile, un post così singolare non poteva che scatenare decine di commenti esilaranti. Qualcuno le chiede se le ruote abbiano i fermi. L'autrice del post risponde sicura: "Quest'invenzione ha 15 anni". C'è anche chi fa dell'ironia: "Puoi lavarti i dentri mentre fai il bidet e risparmiare tempo!". Oppure: "Geniale! Puoi perfino metterlo nel bagagliaio quando vai in vacanza all'estero". Un utente del gruppo ha notato come il rubinetto sia installato sul lato sinistro del bidet e si chiede il motivo. La proprietaria del brevetto risponde: "Nel foro centrale non passavano entrambi i tubi".

