"Ho fatto un regalo alla mia vicina per ringraziarla della ristrutturazione, la sua reazione mi ha spiazzato"

I rapporti di vicinato non sono mai semplici: il rischio di litigi improvvisi è sempre dietro l'angolo. Una donna, poco prima di iniziare dei lavori di ristrutturazione, ha voluto ringraziare in anticipo tutti i residenti del condominio con un regalo. Proprio dalla sua vicina di casa, però, ha ricevuto una reazione tutt'altro che positiva.

Molti vorrebbero rimanere bambini a vita per evitare di fronteggiare le responsabilità dell'età adulta. Quando si decide di non vivere più con i propri genitori, si prende in affitto o si acquista una casa. In questa nuova vita, i problemi aumentano. Si rompe la lavatrice? Bisogna pagare la riparazione o acquistarne una nuova. C'è una perdita dal soffitto? Potrebbe iniziare una fase infinita di accertamenti, di riunioni di condominio e di richieste di risarcimento per i danni strutturali.

E ancora: ci sono dei lavori di ristrutturazione da fare? Bisogna cercare di dare meno fastidio possibile ai vicini. Una donna era consapevole che i rumori avrebbero causato più di un grattacapo all'intero condominio, motivo per cui ha messo le mani avanti con un piccolo gesto. La protagonista della vicenda, infatti, ha comprato un 'regalo' a tutte le persone del palazzo. Insieme ad esso, ha scritto una lettera a mano scusandosi in anticipo per il fastidio che avrebbero arrecato. Purtroppo per lei, proprio la persona che sarebbe stata maggiormente infastidita dai rumori, ha reagito male: la sua vicina, per l'appunto.

La vicina non apprezza il regalo

La protagonista della vicenda è una donna anonima, che ha scritto sul frequentatissimo forum Mumsnet. Ecco il suo post: "Vivo da due anni in un condominio e in questo momento sto ristrutturando casa. Da quando sono qui, almeno quattro appartamenti hanno avviato dei lavori di ristutturazione e non ho ricevuto nessun avviso. E non me ne lamento". Poche ore (letteralmente) prima di avviare quelli a casa sua, la donna ha inviato una lettera e un "piccolo regalo" a tutti i suoi condomini. Poi, però, ammette: "Non l'ho detto in anticipo alla mia vicina perché pensavo fosse la proprietaria del palazzo e non volevo che mi chiedesse di modificare la data di inizio dei lavori a suo piacimento".

Come prevedibile, la vicina in questione ha reagito malissimo al fatto di aver saputo il giorno prima che la donna avrebbe ristrutturato casa. "Come prima cosa mi ha detto che sono stata scortese a inviarle una lettera anziché parlarle di persona. Poi mi ha chiesto di inviarle una mail, ma io non ho il suo indirizzo. Ha detto che sono maleducata, come tutte le persone giovani. Poi la situazione è precipitata: mi ha insultata in tutti i modi possibili, ricordando di come l'avevo bloccata su Whatsapp l'anno scorso. Io sono una persona tranquilla, ma ho perso il controllo. Mi sono messa sulla difensiva, perché non voglio che lei dia per scontato che obbedisco a tutti i suoi ordini".

LEGGI ANCHE: Lascia l'immondizia sullo zerbino del vicino, rientrato a casa trova un biglietto severissimo firmato dall'amministratore del condominio