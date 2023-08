Germania, altro che cornetto e caffè: ecco cosa regalano a chi dona il sangue

Avevate mai sentito il bisogno di sapere cosa ricevono i donatori di sangue in Germania dopo un prelievo? Di sicuro, ricevono molto di più di una tazza di caffè e di un cornetto (o brioche se vivete al Nord).

In tv e sui giornali leggiamo sempre più spesso che da anni c'è carenza di sangue negli ospedali italiani. A ognuno di noi è capitato di camminare per le vie centrali di una città e di essere fermati per ricevere la domanda: "Vuoi donare il sangue?". Spesso, per mancanza di tempo e di voglia, rispondiamo di no. Alcune Misericordie organizzano degli incontri mensili, quasi sempre di domenica, in modo che chi vuole realmente donare, può liberarsi per il giorno prescelto. Come in tutte le circostanze di vita, ci sono sono (molti) pro e (pochi) contro.

Chi dona sangue può letteralmente contribuire a salvare vite. Il nostro sangue, infatti, viene utilizzato a beneficio di persone che necessitano di trasfusioni causate da gravi lesioni, interventi chirurgici, malattie e in generale condizioni mediche. Le persone più altruiste possono avvetire un senso di benessere mentale dopo aver donato e aver fatto qualcosa di utile per il prossimo. Rischi veri e propri non ce ne sono: il corpo umano rigenera naturalmente il sangue perso. Tra i pochi contro, c'è la possibilità di sentirsi male: alcune persone non reagiscono bene alle punture e potrebbero provare sensazioni di ansia o disagio durante la donazione.

In Germania questa è la ricompensa per i donatori di sangue

Gli ospedali di tutto il mondo hanno bisogno di sangue. Per questo, anche all'estero esistono le associazioni che fermano le persone per strada chiedendo il sangue, oppure le aziende sanitarie locali che organizzano giornate di donazioni volontarie da parte dei cittadini. Su TikTok è diventato virale il video di un utente che mostra la ricompensa, abbondante e dolcissima, che ricevono i donatori di sangue in Germania. Nel filmato, si vede una busta di carta da cui l'utente estrae dolci e bevande. Ecco le immagini:

Nei commenti, molti apprezzano la generosità del sistema sanitario tedesco; altri spiegano nel loro paese cosa ricevono i donatori. Secondo un utente, in Romania la ricompensa è pecuniaria: 20 euro, un biglietto valido 24 ore per il trasporto locale e si ha diritto a un giorno di riposo dal lavoro. In Scozia, la ricompensa è ancora più elevata: dalle 50 alle 100 sterline (in base alla quantità di liquido che si decide di donare). In altri paesi funziona come in Italia: si riceve uno snack dolce e... un cerotto. Siamo certi che se anche nel nostro paese la sanità offrisse denaro contante ai donatori, le persone disposte a donare il sangue aumenterebbero. Molti lo fanno per altruismo, altri sfruttano il fatto che si possano avere esami gratuiti, ma in quanto a ricompense vere e proprie, l'Italia è meno generosa di altri paesi esteri.

