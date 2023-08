Thailandia, turista napoletana provoca la scimmia: la sua reazione la fa pentire subito

Una coppia di turisti napoletani hanno visitato Monkey Beach, in Thailandia. La ragazza ha provocato una delle scimmie presenti, scatenando una reazione imprevista. Possiamo dire che se n'è pentita subito?

Se consideriamo tutte le spiagge del mondo, è comunissimo trovarvi animali come uccelli, tartarughe, pinguini e foche. Su alcune, in giro per il mondo, troviamo anche animali diversi e meno comuni in un ambiente marino. Molti conoscono Pig Beach, conosciuta come 'Playa de los cerdos' e situata sulle isole Bahamas. Qui, infatti, è perfettamente normale trovare maiali che nuotano. Alcuni esemplari fuggono dagli umani, altri non hanno paura e si lasciano accarezzare (da chi ha voglia di accarezzare un maiale). Sulle isole Exuma, sempre nelle Bahamas, esistono anche altre spiagge dove è facile imbattersi in suini selvatici.

In Asia, invece, non mancano le spiagge dove si possono incontrare le scimmie. Una delle più famose è quella adiacente il tempio di Uluwatu, sull'isola indonesiana di Bali. Decisamente lontano dall'Indonesia, troviamo il parco nazionale 'Manuel Antonio' in Costa Rica. Le scimmie che lo abitano spesso si spingono fino alle spiagge e interagiscono con i bagnanti. In Europa, esiste un solo luogo che vanta la presenza di questi animali: Gibilterra. Nella riserva naturale di Gibraltar, si possono incontrare scimmie selvatiche. A livello mondiale, però, il luogo più famoso in cui le scimmie vivono praticamente in spiaggia è Monkey Beach, in Thailandia.

Thailandia, la ragazza provoca e la scimmia risponde

Monkey Beach si trova sull'isola di Phi Phi Don e prende il nome proprio dalle scimmie dalla lunga coda che abitano nelle vicinanze e che la visitano spesso. I primati non sono adorabili cagnolini e la cosa migliore che si possa fare è ignorarli. L'unica cosa che vogliono dagli esseri umani è del cibo e spesso è sconsigliabile darglielo, per evitare che diventino insistenti. Una coppia di ragazzi napoletani in visita in Thailandia ha fatto tappa a Monkey Beach. Su suggerimento del fidanzato, la ragazza ha preso in giro una scimmia, che non ha reagito benissimo alla provocazione:

Come si può vedere, la ragazza fugge disperatamente dopo aver visto che la scimmia la stava rincorrendo. Per sua fortuna, l'animale si è mosso solo di pochi centimetri ed ha evitato di aggredirla. Non a caso, il ragazzo che ha postato il video ha scritto: "Cose da non fare a Monkey Island". Sicuramente chi vuole approcciarle e ottenere la loro benevolenza, deve usare una tattica diversa. O, meglio ancora, chiedere il supporto di una persona che abita in Thailandia e che sa indubbiamente interagire con le scimmie selvatiche meglio di un italiano. Dare loro del cibo è una buona tattica, ma al contempo lo stomaco di questi animali è diverso da quello umano e alcuni alimenti potrebbero fargli del male. Nel dubbio - lo ripetiamo - meglio lasciarle in pace.

LEGGI ANCHE: Thailandia, spuntano le patatine in busta ispirate all'Italia: "Da denuncia immediata"