Lombardia: mostra lo scontrino del pranzo al sushi e desta scalpore, ma non c'entra niente il prezzo

Lombardia, una donna mostra sui social lo scontrino di un pranzo al sushi e crea scalpore: questa volta non c'entra niente il prezzo

La Lombardia è una regione del nord Italia con una ricca tradizione culinaria che riflette la sua storia, la geografia e l'influenza di diverse culture. Le tradizioni culinarie lombarde sono caratterizzate da una grande varietà di ingredienti e piatti che vanno dalla montagna alla pianura, dal formaggio alla carne, dal riso ai pesci dei laghi. Uno dei piatti più iconici qui è il risotto alla milanese, una prelibatezza a base di riso, brodo, zafferano e spesso arricchito con burro e formaggio Parmigiano-Reggiano. Questo cibo è famoso per il suo colore giallo dorato e il suo sapore delicato.

Un'altra specialità lombarda è il cotoletta alla milanese, una schnitzel di carne impanata e fritta, spesso servita con una fetta di limone. Tale piatto è diventato famoso in tutto il mondo ed è un classico della cucina italiana. La Lombardia è anche celebre per i suoi formaggi, tra cui il Gorgonzola, il Taleggio, il Bitto e il Quartirolo Lombardo. Essi sono spesso utilizzati nella preparazione di piatti locali come la polenta e i pizzoccheri, una specie di pasta di grano saraceno. Nelle zone montane della regione, come la Valtellina, poi, il piatto principale è la bresaola, carne di manzo stagionata.

I laghi della Lombardia, come il Lago di Como e il Lago di Garda, offrono una varietà di pesci freschi, che vengono spesso preparati alla griglia o in umido con erbe aromatiche locali. Per quanto riguarda i dolci, la regione è nota per il panettone, il dolce natalizio a base di lievito, uvetta e canditi, spesso servito con uno spumante moscato. Un altro dessert tradizionale è la torta di mele, chiamata "torta della nonna," che è una deliziosa crostata di mele con una superficie croccante e un ripieno morbido. Infine, la Lombardia è anche una delle regioni vinicole più importanti d'Italia, con una produzione significativa di vini come il Franciacorta (uno spumante simile allo champagne), il Nebbiolo (utilizzato nella produzione del vino rosso Valtellina) e il Pinot Nero. Ma c'è anche chi in barba di tutte queste tradizioni culinarie da leccarsi i baffi, preferisce mangiare sushi.

Lombardia, va a Peschiera Borromeo a mangiare sushi e pubblica lo scontrino: non è il prezzo a fare scalpore

Peschiera Borromeo è un comune in provincia di Milano. Proprio qui una donna si è recata con altre due persone a pranzo. La cifra spesa, considerando i prezzi in Lombardia e del sushi in generale è addirittura più bassa della media dato che il menù fisso l'ha pagato soli 9,90 euro. Poi, 3 euro per la birra e altrettanti un quarto di vino. Per l'acqua ha speso solo 1,20 euro. Il totale segna 36,90 euro che per un sushi a pranzo per tre persone è davvero un ottimo prezzo! Eppure...

Eppure, ciò che desta scalpore è il fatto che la signora che ha pubblicato lo scontrino ha dovuto chiederlo: non glielo stavano facendo. A ben vedere, in basso a destra sulla ricevuta c'è scritto il numero della stessa ed è questo che non convince. La donna scrive infatti: "Scontrino n.14 alle 13.52 con decine e decine di persone già uscite, altrettante ai tavoli e in coda. No comment".

