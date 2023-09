Roma, a Trastevere spunta un cartello: "Siediti qui per conoscere qualcuno", quello che succede dopo lascia tutti a bocca aperta

Roma, un ragazzo fa un esperimento sociale a Trastevere e lo pubblica su TikTok: piazza un cartello con su scritto 'Siediti qui per conoscere qualcuno oggi'. Quello che succede dopo lascia tutti a bocca aperta

Negli ultimi anni, l'uso delle app di incontri è diventato sempre più diffuso e ha trasformato radicalmente il modo in cui le persone si conoscono e si relazionano. Questo fenomeno ha indubbiamente vantaggi e svantaggi che influenzano la vita sociale e sentimentale delle persone. Tra i pro delle app di incontri c'è innanzitutto la facilità di accesso a un'ampia gamma di potenziali partner. Tali piattaforme consentono alle persone di ampliare il loro cerchio sociale, incontrando individui che altrimenti non avrebbero mai avuto l'opportunità di conoscere nella vita di tutti i giorni. Ciò è particolarmente utile per coloro che vivono in aree rurali o per coloro con orari di lavoro impegnativi.

Inoltre, le app di incontri consentono alle persone di definire le proprie preferenze e i propri interessi, rendendo più semplice trovare corrispondenze compatibili in base a criteri specifici come età, interessi, obiettivi di vita e altro ancora. Questo può aumentare le possibilità di trovare una persona con cui si abbia una vera connessione. In tutto ciò, c'è anche un certo grado di sicurezza e controllo. Gli utenti possono prendersi il tempo per conoscersi meglio prima di incontrarsi di persona e possono bloccare o segnalare utenti sospetti o indesiderati. Insomma, esistono regole che possono contribuire a creare un ambiente più sicuro rispetto agli incontri casuali in luoghi pubblici.

Tuttavia, ci sono anche degli svantaggi nell'uso delle app di incontri. Innanzitutto, con esse si tende a concentrarsi sull'aspetto fisico e sull'attrazione immediata, il che può portare a giudizi superficiali e a relazioni basate principalmente sull'estetica. Inoltre, l'abbondanza di scelte su queste piattaforme può portare a una mentalità "usa e getta", in cui le persone sono inclini a passare rapidamente da un partner all'altro senza impegnarsi in relazioni durature. Ciò può rendere difficile stabilire connessioni significative. Un altro svantaggio delle app di incontri è il rischio di incontri insicuri o poco autentici. Gli utenti possono mentire sul loro profilo o nascondere aspetti importanti della loro personalità, il che può portare a delusioni o situazioni pericolose. Come fare allora per conoscere qualcuno? Un TikToker fa un esperimento sociale a Roma, volto proprio a questo.

Roma, TikToker piazza due sedie di spalle e un cartello: "Siediti qui per conoscere qualcuno oggi", quello che accade dopo è commovente

In conclusione, le app di incontri hanno rivoluzionato il modo in cui le persone si connettono e trovano partner potenziali. Tuttavia, è importante utilizzarle con cautela e consapevolezza dei loro vantaggi e svantaggi. La chiave sta nel bilanciare il loro con l'interazione nella vita reale e cercare connessioni autentiche e significative. In aiuto di questa causa giunge un TikToker, @saul.prieto (Saul Prieto). Proprio lui a Roma, precisamente a Trastevere ha piazzato due sedie di spalle e un cartello con su scritto: "Vuoi andare oltre le app di incontri? Siediti qui per conoscere qualcuno oggi".

Nel video, diventato inevitabilmente virale, si vedono una serie di persone che, titubanti, si siedono per poi rialzarsi dopo una manciata di minuti, imbarazzate dalla situazione. Alla fine però, c'è un ragazzo che, nonostante provi vergogna, rimane per diverso tempo accomodato e finalmente una giovane si siede dall'altra parte. I due iniziano a parlare e conoscersi pur senza essersi visti davvero in volto. Alla fine, con un sorriso sulle labbra si alzano diretti chissà dove, magari a prendere un gelato insieme. La storia, a lieto fine, lascia tutti a bocca aperta. Allora non ci sono solo le app di incontri per conoscere qualcuno!

