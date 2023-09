Ascolti tv, boom Rai con Italia-Ucraina: i numeri del disastro Mediaset con 'Brooklyn'

Ascolti tv, ieri la partita Italia-Ucraina ha avuto un larghissimo seguito. Per Mediaset, con il film Brooklyn è stato un disastro!

Per forza di cose, con il tempo, si è reso necessario creare un sistema per rilevare gli ascolti tv e lo share, ossia la percentuale di persone che - poste davanti al video nella medesima ora, hanno preferito un programma all'altro. I due poli principali che si contendono il pubblico, sono la Rai e la Mediaset, in particolare con le reti ammiraglie Rai 1 e Canale 5, ma non solo. Ieri nella prima serata, solitamente la fascia più seguita perché le persone sono a casa, dopo il lavoro, e possono in genere dedicarsi alle attività ludiche, sono andati in onda due formati diversi: su Rai 1 la partita Italia-Ucraina, su Canale 5 il film Brooklyn. A vincere la nazionale, ma con quali numeri?

Ascolti tv, la Rai con Italia-Ucraina fa il pieno e Mediaset collassa: ecco i numeri del disastro

Ieri sera è andata in onda su Rai 1 la quarta partita di qualificazione a Euro 2024 in cui si sono decisi i destini della Nazionale. Dopo il pareggio contro la Macedonia del Nord, Luciano Spalletti era alla ricerca di una vittoria che è prontamente arrivata con un bel 2-1. Il risultato ha sancito il suo primo trionfo con gli azzurri. Ad aver fatto sì che questo piccolo traguardo potesse essere raggiunto è stato il centrocampista dell'Inter, Frattesi, colui che ha segnato la doppietta decisiva portando l'Italia in vantaggio.

Ebbene, quando c'è il calcio in tv, quasi sempre vince e difficilmente lascia spazio ad altro. Così ieri, la Rai è riuscita ad accaparrarsi il 38,1% di share con 7.7 milioni di telespettatori interessati. Su Canale 5, invece, è andato in onda il film Brooklyn, una pellicola drammatica e romantica che nulla ha potuto contro la Nazionale italiana e l'amore del pubblico verso questa. Così, il disastro Mediaset è arrivato: Canale 5 ha raggiunto solo l'8% di share e la mattinata, per i vertici, non è delle più rosee.

