Ostia, cenano in quattro al ristorante e mostrano lo scontrino: "Ecco quanto abbiamo speso per il taglio della torta"

Ostia, vanno a cena fuori in quattro e mostrano lo scontrino sui social: ecco a quanto ammonta la spesa per il taglio della torta

Ostia, situata sulla costa occidentale dell'Italia e a breve distanza da Roma, è una località che offre una varietà di attrazioni culinarie uniche. Questa zona è famosa per la sua cucina fresca e deliziosa, spesso basata su ingredienti locali e piatti tradizionali. Uno dei cibi più celebri e amati qui è la pasta ai frutti di mare. La località offre una vasta gamma di piatti a base di pesce, come spaghetti alle vongole, linguine al nero di seppia, e risotti con gamberi o cozze fresche. Tali cibi sono spesso preparati con pomodori maturi, aglio, olio d'oliva extravergine e prezzemolo, che conferiscono loro un sapore ricco e mediterraneo.

La città di Ostia è anche famosa per i suoi piatti di carne. Si possono gustare prelibatezze come la "Coda alla Vaccinara," uno stufato di coda di bue cucinato lentamente con pomodori, pepe nero e aromi, o la "Saltimbocca alla Romana," fettine di vitello con prosciutto e salvia, cotto in vino bianco. Se si è interessati a spuntini leggeri, non ci si può perdere la focaccia romana, una focaccia croccante condita con olio d'oliva, sale e rosmarino. È il perfetto spuntino da gustare mentre si fa una passeggiata lungo la spiaggia. Anche per quanto riguarda i dolci, la località offre una varietà di opzioni golose.

Il gelato artigianale italiano è una delizia che si può trovare in numerose gelaterie locali, e la panna cotta, una crema dolce cotta servita con salsa di frutti di bosco o caramello, è un dessert raffinato e popolare. Infine, per accompagnare i propri pasti o semplicemente per rilassarsi, è raccomandabile degustare i vini locali, tra cui il vino bianco Frascati o il vino rosso Cesanese. Tali bevande si abbinano perfettamente alla cucina locale e offrono una piacevole esperienza enogastronomica. Ma quanto costa effettivamente sedersi a cena a Ostia? Qualcuno pubblica uno scontrino che chiarisce molto.

Ostia, pubblicano lo scontrino sui social e si lamentano del taglio della torta: "Abbiamo speso..."

In conclusione, Ostia è una località costiera che offre una cucina deliziosa e autentica, con un'ampia scelta di piatti a base di pesce fresco, pizza, pasta e dolci tradizionali italiani. Sedersi al tavolo e gustare tutto ciò può avere un certo costo, ma a destare scalpore - almeno nello scontrino oggi preso in considerazione, non sono i prezzi alti in generale, quanto quello per il taglio di una torta.

Su Instagram è apparso uno scontrino pubblicato da un utente andato a cena con altre tre persone. Ebbene, lo scontrino per mangiare a Ostia un pasto abbastanza abbondante per quattro segna 96 euro. In definitiva, considerando che si tratta di pesce è un prezzo abbordabile. Quello che però fa scalpore è il taglio torta che è stato fatto pagare 1,50 euro a persona per un totale di 6 euro. 6 euro per tagliare quattro fette di dolce. Secondo voi è un prezzo alto, basso o giusto?

