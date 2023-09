Puglia, vanno al ristorante e pubblicano lo scontrino: "Quanto si spende a Polignano a Mare per mangiare pesce"

Puglia, ecco quanto spendono tre persone al ristorante a Polignano a Mare mangiano pesce: lo scontrino è pubblicato sui social

Polignano a Mare è una gemma culinaria situata nella splendida regione della Puglia, nel sud Italia. Questa affascinante cittadina costiera non è solo famosa per i suoi panorami mozzafiato e le acque cristalline, ma offre anche una ricca esperienza gastronomica che riflette la tradizione culinaria pugliese. Uno dei piatti più iconici qui è il "riso, patate e cozze", un piatto delizioso che combina - appunto - riso, patate e cozze fresche, il tutto cotto in un brodo di pomodoro e condito con prezzemolo fresco. È una delizia per il palato che permette di assaporare il sapore autentico del mare.

Non si può visitare Polignano a Mare senza assaporare la burrata fresca, un formaggio a pasta filata simile alla mozzarella ma con un cuore cremoso e burroso. La burrata viene spesso servita con pomodori maturi, basilico fresco e olio d'oliva extravergine, creando un piatto semplice ma straordinariamente delizioso. La cucina pugliese, d'altro canto, è anche famosa per la sua pasta fresca come le orecchiette fatte a mano con sughi ricchi e saporiti, come il sugo alle cime di rapa o il sugo alle cozze. Questi piatti sono un omaggio alla tradizione culinaria locale e fanno sentire ciascun turista un vero pugliese.

Oltre ai piatti principali, non si possono dimenticare i dolci tradizionali pugliesi. Il pasticciotto, dolcetto ripieno di crema, è una delizia che non ci si può perdere. E se si ama il gelato, a Polignano a Mare se ne possono gustare di artigianali fatti con ingredienti freschi e genuini. Infine, non si può perdere l'opportunità di degustare il vino locale. La Puglia è famosa per la produzione di vini rossi robusti come il Primitivo e il Negroamaro, che si abbinano perfettamente alla cucina locale. In sintesi, Polignano a Mare è un paradiso culinario che offre una vasta gamma di piatti tradizionali pugliesi. Ma a che prezzo?

Puglia, spunta uno scontrino 'assurdo' a Polignano a Mare: "Occhio alle..."

Ebbene, di solito quando si è in vacanza non si bada a spese. Tuttavia, quando queste sono esageratamente grandi o piccole ci si ritrova inevitabilmente a rimanere stupiti. E così lascia tutti un utente di Facebook che ha postato sul proprio profilo uno scontrino 'assurdo' di Polignano a Mare per una cena di pesce per tre persone. Assurdi perché il prezzo è stato tutt'altro che sconveniente, andando in contro-tendenza rispetto a quest'estate in cui sui social hanno imperversato scontrini a dir poco folli (in senso negativo, stavolta).

Per una cena di pesce strutturata con acqua, 1/4 di vino locale, un liquore, un risotto ai frutti di mare, 2 tagliatelle al nero di seppia, una grigliata mista, un polpo arrosto e 2 sorbetti al limone la spesa - per tre persone, ricordiamolo, è stata di 73 euro, ovvero 24,33 euro a persona. Considerando la località turistica e il costo del pesce, il prezzo è davvero conveniente. Altro che scontrini pazzi! "Occhio alle bufale", come specifica l'utente che ha postato la ricevuta su Facebook.

