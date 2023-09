Ape Car, a Napoli ne spunta uno con una scritta esilarante sul retro: "Diversamente..."

Nelle strade della provincia di Napoli, è stata fotografata una scritta esilarante sulla parte posteriore di un Ape Car. Il proprietario, infatti, ha provato a far passare il suo mezzo da lavoro per un veicolo leggermente diverso.

Gli Ape Car sono uno dei tanti simboli dell'Italia. Non è un caso che molti turisti, per i loro post-carosello tutti uguali, spesso includano una foto di questo mezzo da lavoro nei 10 scatti che 'riassumono' la loro vacanza. L'Ape Car appartiene a tutti gli effetti alla categoria dei mezzi da lavoro, dato che ha un cassone posteriore molto spazioso. Il motore è di bassa cilindrata e molti modelli, se messi sotto sforzo, generano rumori fastidiosi.

Ad ogni modo, si tratta di un veicolo commerciale che ha fatto enorme fortuna in Italia, soprattutto nel periodo tra il dopoguerra e gli anni '90. Non è un caso che la produzione, tra alti e bassi, vada avanti ininterrottamente dal 1948. Oggi questo modello viene venduto molto di meno rispetto al secolo scorso e la Piaggio ha in produzione solo due modelli: Ape Cross Country 50 e Ape Car 50 Euro 4. In giro per le città italiane, tuttavia, è molto più comune trovare modelli con almeno venti anni di vita, simbolo di un'Italia che sta lentamente scomparendo. Quelli ancora in circolazione hanno alcune caratteristiche estetiche in comune con altri mezzi da lavoro ben più pesanti.

Ape Car, in provincia di Napoli spunta quello "diversamente..."

Come ben sanno gli appassionati di mezzi da lavoro, sui tir e sui camion italiani si trovano spesso vere e proprie perle di saggezza. Quante volte abbiamo letto frasi sull'invidia sul retro di un camion? O, sulla parte anteriore, abbiamo ammirato scritte a LED di colori sgargianti che spesso e volentieri erano solo nomi di persona (magari con qualche simbolo popolare ai lati)? L'Ape Car ha molto meno spazio per questo tipo di decorazioni, ma in provincia di Napoli qualcuno ha voluto veicolare un messaggio comico sul retro del suo mezzo. Ecco cosa è stato fotografato in una strada al confine tra Napoli e Salerno:

Una scritta esilarante, che mostra come il proprietario dell'Ape Car, a differenza di molti camionisti, riconosce i suoi limiti e ci scherza su. Notevole anche il fatto che non abbia fatto stampare un 'semplice' adesivo, ma abbia creato una sorta di targhetta con font elegante e dall'estetica gradevole. Quando siamo fermi nel traffico, magari pieni di stress perché in ritardo e notiamo scene del genere, non possiamo fare a meno di sorridere. Quindi lunga vita al proprietario dell'Ape Car, affinché i nemici assistano al suo successo. Ah, no, quella è una frase tipica dei camionisti con i nemici immaginari...

