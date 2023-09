Spagna, nell'ascensore di un condominio spunta un cartello di sfogo esilarante: "La pazienza ha un limite!"

Spagna e Italia sono due paesi simili da diversi punti di vista. Anche in molti condomini del paese iberico compaiono cartelli esilaranti negli ascensori. Uno dimostra come l'autore/autrice non abbia una parola buona per (quasi) nessuna delle persone che vivono nello stesso palazzo.

Si dice che Spagna e Italia siano due nazioni con tantissim aspetti in comune. Secondo un altro luogo comune, uno spagnolo e un italiano si capiscono a vicenda esprimendosi nella propria lingua. Come ogni luogo comune, un fondo di verità c'è, ma la realtà è molto più complessa delle generalizzazioni, per cui bisogna approfondire il rapporto tra queste due nazioni. Sicuramente dal punto di vista culturale, i punti in comune sono molti: dal punto di vista linguistico, sia italiano che spagnolo derivano dal latino. Dal punto di vista culturale e antropologico, entrambi i popoli amano cucinare, danno enorme importanza alla famiglia, agli amici e in generale ai rapporti umani.

Proprio la passione per la cucina è enorme in entrambe le nazioni. Ogni regione è molto gelosa dei propri piatti locali e si autodefinisce la 'migliore'. Dal punto di vista storico, sia Italia che Spagna sono state influenzate da altre culture nel corso dei secoli e vantano un patrimonio artistico e architettonico senza eguali in Europa. Un esempio su tutti è la dominazione romana, ancora visibile in entrambi i paesi. Sia Spagna che Italia hanno alcune regioni che non si sentono legate al concetto di nazione: la Catalogna è l'esempio perfetto per la Spagna; nel nostro paese, specialmente al Sud, esistono delle minoranze che desiderano tornare al Regno delle Due Sicilie (evitiamo di aggiungere altro).

Spagna, il cartello nell'ascensore del condominio è esilarante

Su Eccellenze Meridionali vi abbiamo parlato spesso di cartelli divertenti comparsi negli androni dei palazzi, negli ascensori e in generale nei condomini. Uno degli ultimi esempi un ordine molto singolare riguardante le finestre. Questi fogli A4 con sfoghi e avvisi di varia natura non sono un'esclusiva italiana. Anche in Spagna, spesso e volentieri, alcuni condomini affidano a dei fogli di carta i loro pensieri e li incollano in ambienti comuni, in modo che praticamente tutti i residenti dello stabile possano leggerli. Eccone uno pubblicato in una non precisata località della Spagna, di una persona evidentemente stressata e con tanto da rimproverare ai suoi condomini.

La traduzione: "Cosa succede in questo edificio: 1. Feste fino alle 3 della mattina [espressione volgare]". 2. "Gente che entra ed esce dallo stabile a qualsiasi cosa: ne abbiamo le scatole piene!". 3. "Coppie che urlano in qualsiasi orario: andate a fare terapia! [espressione volgare]. 4. "Gente che corre per i corridoi fino a quando si stancano: andate a correre in strada". Insomma, senza aggiungere troppi commenti, possiamo dire che in Spagna ci sia una persona che la sta vivendo piuttosto male. Cambiare casa è un processo lungo e complicato, ma se i condomini si comportano come selvaggi, forse, è l'unica opzione.

LEGGI ANCHE: Spagna, lascia un biglietto esilarante contro i suoi vicini di casa 'focosi' (e scostumati): "Dopo aver fatto..."