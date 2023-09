Spagna, lascia un biglietto esilarante contro i suoi vicini di casa 'focosi' (e scostumati): "Dopo aver fatto..."

Spagna, qualcuno infastidito dai vicini lussuriosi lascia loro un avviso nell'androne del palazzo: ecco cosa c'è scritto sopra

L'affermazione in base alla quale gli spagnoli sono "focosi" è un cliché culturale che spesso circonda la percezione delle persone sulla Spagna e i suoi abitanti. Questo stereotipo è stato alimentato da diverse fonti, tra cui il flamenco, la passione per il calcio e il calore delle relazioni sociali nella nazione in questione. Tuttavia, è importante notare che gli stereotipi non riflettono necessariamente la realtà di un intero gruppo di persone. Gli iberici, come chiunque altro, sono individui con una vasta gamma di personalità, comportamenti e stili di vita. L'idea di essere passionali può variare notevolmente da persona a persona.

Il flamenco, ad esempio, è una forma di espressione artistica appassionata, ma non tutti gli spagnoli sono necessariamente ardenti come i ballerini di questa danza. Inoltre, il calcio è uno sport molto popolare in Spagna, ma la passione per esso può essere riscontrata in molti altri paesi in tutto il mondo (compreso l'Italia). Inoltre, la percezione della "focositá" può anche essere influenzata dalla cultura e dal contesto sociale. Le persone in Spagna possono avere relazioni sociali calorose e aperte, ma lo stesso vale per molte altre culture. La comunicazione non verbale, i gesti e l'atteggiamento possono variare in modo significativo da una regione all'altra della Penisola iberica.

In sintesi, mentre l'idea di essere "focosi" può essere un aspetto interessante della percezione delle caratteristiche della cultura spagnola, è importante evitare generalizzazioni e considerare che le persone sono individuali con una vasta gamma di e comportamenti. La cultura e il comportamento umano sono complessi e non possono essere ridotti a uno stereotipo. Tuttavia, nel caso odierno, pare proprio che due individui di un palazzo in Spagna non si siano risparmiati...

Spagna, inquilino non ne può più dei vicini 'passionali' e lascia loro un biglietto severo (ma giusto): ecco cosa c'è scritto

La pagina Twitter @LiosdeVecinos si occupa di raccogliere tutti i biglietti, gli avvisi e i cartelli più esilaranti di vicini di casa che non hanno rispetto della comunità in cui vivono. Qualche giorno fa, nello specifico, è apparso un messaggio irriverente, ma giusto e soprattutto comico, contro alcuni maleducati. Proprio tali inquilini, dopo aver compiuto i loro atti amorosi, hanno fatto un gesto imperdonabile che non è passato né inosservato, né impunito.

Il messaggio lasciato da un altro condomino nel palazzo, recita infatti: "Per i vicini dell'appartamento C e A che sco***o. Prezzo delle protezioni Durex: 6,99 euro. Prezzo del buttarle nella spazzatura e non fuori dalla finestra: gratis. Grazie. Ps: siate sporcaccioni a letto e non nella convivenza". Le parole del vicino o della vicina che ha scritto questo cartello sono davvero perfette considerando la maleducazione.

