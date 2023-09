"Ho vinto un milione di euro alla Lotteria grazie alla maleducazione della gente", l'incredibile storia di un fortunato

Un uomo ha vinto un premio alla Lotteria del valore di un milione. Come è riuscito ad avere il biglietto fortunato? Deve ringraziare una persona incivile. Sembra incredibile, ma è tutto vero: ecco il racconto di uno degli uomini più fortunati al mondo.

La vita rimane un grande mistero. È già tutto scritto? O le nostre esistenze sono dominate dal caso? La risposta è che non c'è una risposta che metta tutti d'accordo. Alcuni eventi, però, ci fanno pensare che il destino degli esseri umani sia già stabilito. Dall'incontro con una persona speciale alla vincita di un'enorme somma di denaro, ci sono eventi che cambiano la prospettiva di vita. E ci si chiede cosa sarebbe successo se avessimo fatto un minuto di ritardo nel luogo in cui sono avvenuti. Lo sa bene un uomo americano, residente in Florida, che di recente ha vinto un milione di dollari alla Lotteria, l'equivalente di oltre 920.000 euro.

Il protagonista della questione si chiama Stephen Munoz Espinoza, ha 43 anni e di recente, dopo una "lunga e stressante" giornata lavorativa, si è recato presso un distributore automatico di biglietti della lotteria. Prima e dopo di lui, c'erano molte persone in fila per tentare la fortuna. Proprio perché era stanco e senza voglia di litigare con nessuno, ha evitato di rimproverare un uomo che gli è passato davanti. Già: uno sconosciuto, stanco di aspettare in fila, lo ha letteralmente superato perché voleva acquistare un biglietto e andare via quanto prima dal Publix Super Market di Delray Beach.

L'uomo che ha vinto alla Lotteria grazie a un incivile

Avete già intuito cosa è accaduto dopo? Il 43enne ha acquistato il biglietto della Lotteria successivo, che gli ha fatto vincere il montepremi di un milione di dollari. Negli Stati Uniti, tuttavia, c'è una regola: il premio in denaro può essere riscosso interamente solo se dilazionato in 20 anni; chi vuole tutto e subito subisce un taglio del 15%, a cui vanno aggiunte delle imposte da pagare allo Stato. Alla luce di queste regole, l'uomo ha vinto 828.000 dollari, ovvero 800.000 e qualche centinaio di euro. Il montepremi massimo per il '500X The Cash' era di 25 milioni di dollari, ma di certo Munoz Espinoza non può lamentarsi: sul suo conto corrente, da un giorno all'altro, c'è un bel +828.000$.

"Non posso crederci ancora che ho vinto un milione di euro", ha dichiarato a The New York Post. Al giornale della Grande Mela, ha anche dichiarato di essersi recato fino agli uffici centrali della Lotteria americana per essere sicuro al 100% di aver capito bene e per firmare i documenti che, presto, gli faranno avere i soldi pattuiti. L'uomo ha soltanto dichiarato che userà quella cifra per comprare una nuova casa per sé stesso e la propria famiglia. Non è chiaro se lascerà il proprio lavoro: con la giusta parsimonia, 828.000 dollari gli possono bastare da qui fino alla vecchiaia, ma molte persone che hanno vinto alla Lotteria e hanno iniziato a spendere soldi senza controllo sono finite in rovina.

