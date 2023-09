Trova una giraffa mentre va in bici e lei lo annusa: come finisce l'incontro più unico che raro

Un essere umano, durante un cammino, ha incontrato una giraffa selvatica. Nonostante qualche timore da parte di entrambi, l'incontro è iniziato in maniera pacifica. Per un uomo o una donna, trovare un animale simile in cattività è un'esperienza che capita pochissime volte nella vita.

La natura offre sempre sorprese a chi decide di studiarla ed esplorarla a fondo. Sul nostro pianeta esistono migliaia di specie diverse di animali: alcune sono gigantesche e altre minuscole. Alla prima categoria appartiene senza dubbio la giraffa. Maestosa creatura dalle zampe lunghissime e dal collo slanciato, ha da sempre affascinato gli esseri umani. Quest'animale, in cattività, si trova esclusivamente in Africa centrale e meridionale. Visto il lsuo aspetto singolare che attira i curiosi, centinaia di esemplari oggi vivono negli zoo di tutto il mondo.

Ma qual è il rapporto della giraffa con l'essere umano? Nelle culture africane, quest'animale è sempre stato visto come simbolo di grazia, potere e dignità. È altrettanto vero che l'Africa negli ultimi due secoli è stata letteralmente depredata delle sue risorse naturali e la popolazione delle giraffe è stata decimata negli ultimi cento anni. La buona notizia è che nel passato recente si è intuito come queste creature fossero a serio rischio di estinzione e sono state avviate campagne di sensibilizzazione per scongiurare il pericolo. Difficile dire se una giraffa vada o meno d'accordo con l'essere umano. Quelle cresciute a contatto con l'uomo probabilmente sì, mentre quelle selvatiche tendono a evitare il contatto.

La giraffa incontra l'essere umano

Un viaggiatore a bordo di una bicicletta con una videocamera a 360 gradi ha incrociato una giraffa durante il suo percorso ed ha immediatamente deciso di registrare quell'incontro più unico che raro. Dalle immagini si vede come l'approccio dell'animale sia pacifico. La giraffa, a un certo punto, inizia anche ad annusarlo: potrebbe trattarsi di un esemplare appena diventato adulto, che in vita sua forse non ha mai visto un essere umano. Il video ha riscosso un enorme successo su TikTok per la sua rarità: quanti di noi sono disposti a girare in bici nell'Africa selvaggia e a filmare una giraffa anziché scappare?

Dal video si nota anche come l'autore, inizialmente, indietreggi a piccoli passi, fose per far capire alla giraffa di non voler invadere il suo territorio. L'animale, tuttavia, sembra avere buone intenzioni e si limita ad annusarlo per circa dieci secondi. L'uomo, in ogni caso, non si azzarda a toccarla né a compiere movimenti bruschi. Non a caso, nei commenti molti utenti parlano proprio di questo: "So che un movimento qualsiasi sarebbe potuto costargli una testata violenta, ma la tentazione di accarezzarla è enorme". Dal momento che il video è finito online, vuol dire che il viaggiatore è uscito illeso da quell'incontro. Il sangue freddo nella vita serve sempre, ma in questo frangente si è rivelato essere di vitale importanza.

