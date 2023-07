Orso attraversa la strada, l'uomo in macchina lo riprende: il loro incontro finisce in maniera inaspettata

Un orso ha attraversato la strada di un uomo, quest'ultimo l'ha ripreso e l'animale ha avuto una reazione a dir poco inaspettata: ecco cos'ha fatto

L'orso è un mammifero appartenente alla famiglia degli Ursidi, di grande dimensione, con il peso che varia notevolmente tra le diverse specie, può raggiungere una massa di oltre 600 kg. La pelliccia di questa creatura è spessa e densa, progettata per mantenerla calda in ambienti freddi. La colorazione del pelo varia a seconda della specie, ad esempio l'orso polare ha un mantello bianco mentre l'orso bruno può avere varie tonalità di marrone. Questi esseri viventi hanno artigli forti e affilati, che utilizzano per scavare, arrampicarsi e catturare il cibo.

Gli orsi sono animali onnivori, il che significa che si nutrono sia di materiale vegetale (come bacche, frutta, radici) sia di carne (come pesci, piccoli mammiferi, insetti). Sono anche animali solitari, eccetto durante la stagione degli accoppiamenti o quando una madre sta allevando i suoi cuccioli. D'inverno possono entrare in uno stato di ibernazione, riducendo la loro attività metabolica e il consumo di cibo per conservare energia. Ma perché sono pericolosi? Perché sono spesso territoriali e proteggono il loro habitat da altri individui. Bisogna altresì precisare che l'interazione tra gli orsi e gli esseri umani può variare notevolmente a seconda delle circostanze e delle specie coinvolte.

In generale, gli orsi selvatici generalmente cercano di evitare gli esseri umani, ma possono diventare pericolosi se si sentono minacciati o si trovano in situazioni di scarsità di cibo. Per evitare situazioni del genere, è importante seguire alcune linee guida di sicurezza quando ci si trova in aree dove sono presenti. Ad esempio la corretta gestione dei rifiuti, il campeggio in aree designate, lo stare lontani da questi animali e l'avere un comportamento rispettoso della fauna selvatica sono già ottimi punti di partenza.

Orso guarda l'uomo dal ciglio della strada dopo aver attraversato e compie un gesto sorprendente!

La pagina di TikTok @pubity offre sempre degli spunti interessanti del mondo animale. Ad esempio, in un video pubblicato qualche giorno fa, si vede un orso compiere un'azione a dir poco sorprendente nei confronto di un umano. All'interno della clip in questione, si vede l'animale che attraversa la strada e si posiziona sul ciglio. Un uomo, in macchina con la propria famiglia proprio in prossimità della creatura, riprende tutta la scena e fin qui non ci sarebbe nulla di male.

La parte 'comica' del video arriva nel momento in cui, sorpassato l'orso, quest'ultimo fa un gesto strano nei confronti della famiglia, salutando la camera che lo sta inquadrando. Sembra proprio che stia facendo "ciao" con il suo arto superiore: è davvero una scena surreale, ma molto divertente e dolce. Questo dimostra come non esistono animali buoni e animali cattivi e come tutto dipenda dal modo in cui vengono trattati.

