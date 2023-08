Spagna, all'ingresso di una casa spunta un avvertimento geniale per i ladri sul tappetino: "Se venite a rubare..."

I ladri esistono letteralmente in tutto il mondo. Anche in Spagna, come in Italia, ricevono degli avvertimenti da parte degli inquilini. Nel caso specifico, la frase geniale è comparsa sul tappetino per pulire i piedi situato all'ingresso.

Quando si parla di mestieri antichissimi, sappiamo tutti quale si trova al primo posto. Quello del ladro non è propriamente un mestiere, eppure molte persone (finché non vengono arrestate) riescono a vivere grazie ai proventi di questa attività. Forse uno stato mondiale dove non si è mai verificato un furto non esiste, eppure ci sono alcune nazioni dove il tasso di criminalità è pari o vicinissimo allo zero. Nella top 10 figurano paesi grandi e piccoli, così come luoghi al centro del mondo e altri remoti.

Proprio al decimo posto troviamo un nostro vicino di casa: la Svizzera. Al nono c'è il Giappone, che vanta anche la grande città più sicura al mondo: Tokyo. Un gradino più sopra figura un altro paese europeo: la Repubblica Ceca, dove la criminalità è stata quasi del tutto debellata. Seguono, dal settimo al primo posto, in ordine: Singapore, Canada, Danimarca, Austria, Portogallo, Nuova Zelanda e Islanda. Non è un caso che i primi due paesi considerati più sicuri al mondo siano isole remote, lontane da nazioni più grandi. La Spagna non figura nella top 10 ma non è certamente un luogo pericoloso in cui vivere. Piccoli crimini, come furti per strada e negli appartamenti, sono tuttavia ancora frequenti, specialmente nelle grandi città e nelle regioni più povere.

Spagna, sul tappetino all'ingresso spunta un avvertimento per i ladri

Proprio perché ancora oggi, nel 2023, esistono i topi d'appartamento, molte persone cercando di avvertirli che non è una buona idea. Pochi giorni fa su Eccellenze Meridionali vi abbiamo raccontato della gioielleria di Roma che aveva lasciato un cartello per i 'signori' ladri. Oggi riportiamo un messaggio molto simile, ma con un finale diverso. In una casa in un angolo imprecisato della Spagna, i proprietari hanno posizionato un tappetino all'ingresso che è dedicato proprio ai ladri. L'avvertimento è molto singolare: "Se vieni a rubare, sappi che il mio vicino è ricco!".

Non sappiamo quanti ladri, dopo aver visto questa frase, cambierebbero idea e andrebbero a rubare effettivamente alla porta accanto. Sta di fatto che è un modo molto originale per provare a dissuaderli. Se si è in buoni rapporti con il vicino, si spera vivamente che i ladri non prendano di mira lui, ma in questi casi vale il vecchio detto: "Mors tua, vita mea". Quante persone, messe davanti alla scelta, si sacrificherebbero e quante darebbero ai ladri il 'pass' per andare a rubare alla porta di fianco? Sappiamo già la risposta, che venga chiesta ai residenti in Spagna, Italia, Nuova Zelanda o Islanda...

