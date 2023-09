Negozio, spunta il cartello: "Prendi oggi, paghi a Natale", ma c'è un inganno (geniale)

Anche voi, nel negozio di quartiere, avrete letto il cartello: "Non si fa credito a nessuno". Qualcuno ha 'illuso' i propri clienti promettendo che avrebbero potuto pagare a Natale, ma nella realtà dei fatti, non è come tutti pensano.

Qualcuno, un tempo, disse che il futuro è già presente. Se pensiamo ai supermercati senza cassieri e perfino senza casse, in alcuni paesi mondiali sono già realtà (sebbene le percentuali rispetto a quelli tradizionali rimangano basse). In Italia esistono molt supermercati con casse automatiche, dove è il cliente a passare i prodotti ed a pagare senza l'ausilio di un essere umano. Molto più rari, nel nostro paese, sono i negozi senza cassa. In estrema sintesi, si tratta di locali dove l'Intelligenza Artificiale, i sensori e le telecamere monitorano ogni singolo acquisto e lo addebita sul conto corrente virtuale del cliente.

Un esempio concreti sono i locali Amazon Go, per il momento presenti negli Stati Uniti e pochi altri paesi mondiali. Nel primo caso, basta avere un account e fare login all'ingresso del supermercato. A quel punto, il cliente prende tutto ciò che gli serve e nel frattempo le telecamere e i sensori iniziano a conteggiare i prodotti acquistati. All'uscita dal negozio, l'utente non passerà per la cassa: nel momento esatto in cui non sarà più nel locale fisico, la spesa gli verrà addebitata sulla carta collegata all'account Amazon. Insomma, tra pochi anni il mestiere dei cassieri diventerà inutile? Difficile dare una risposta netta, ma la sensazione è che ci stia avviando verso un mondo pieno di supermercati con personale ridotto all'osso.

Negozio, il cartello "Prendi oggi e paghi a Natale" è esilarante

Una cosa è certa: gli hacker proveranno a bucare anche questo sistema di sicurezza. Tuttavia, visto che l'account è legato a una persona fisica e visto che le telecamere inquadrano il suo volto, sarà davvero difficile 'imbrogliare'. Potrebbe, dunque, essere anche la fine degli imbrogli e delle truffe ai danni delle attività commerciali? In un mondo sempre più videosorvegliato, commettere crimini (per fortuna) diventa difficile. Un'altra cosa è certa: un'app, a differenza di un negozio, non fa credito.

Molte persone, sia perché hanno reali difficoltà economiche, sia per provare a truffare il prossimo, chiedono di pagare la merce acquistata dopo qualche mese. Il proprietario di un negozio, però, non ha nessuna certezza che ciò avvenga, per cui quasi sempre risponde che non è possibile. Qualcuno potrebbe chiedere di pagare a Natale, quando arriva la tredicesima. Questo negozio italiano permette di pagare a Natale, nel senso che il cassiere si chiama così. Un cartello molto sagace che ripete un concetto letto e riletto più volte nei negozi italiani: non si fa credito ed è inutile provare a chiederlo.

