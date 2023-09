Puglia, nell'androne del palazzo compare un cartello cattivissimo (ma giusto): "Tu che lasci l'immondizia sempre qui sappi che..."

Puglia, all'interno di un palazzo a Canosa di Puglia compare un cartello infame contro chi è maleducato e lascia i rifiuti dove non dovrebbe

Canosa di Puglia è una città situata nella regione della Puglia, in Italia, ricca di storia e tradizione. Le sue attrazioni offrono un affascinante viaggio nel passato e una vista sulla bellezza naturale della regione. Una delle principali attrazioni qui è il patrimonio archeologico. La città è famosa per le sue antiche tombe a campana, risalenti all'età del Ferro, che rappresentano un esempio straordinario di architettura funeraria preistorica. Le tombe sono state scavate in colline tufacee e sono caratterizzate da una forma a cupola. Esse sono un punto di riferimento importante per gli appassionati di archeologia e per chi è interessato alla storia antica della regione.

Un'altra importante attrazione di Canosa è la Cattedrale di San Sabino. Questo maestoso edificio religioso risale al XII secolo ed è un esempio di architettura romanica pugliese. La cattedrale è famosa per le sue sculture e decorazioni, tra cui un imponente portale in bronzo. L'interno della cattedrale è altrettanto affascinante, con affreschi medievali e un altare barocco. Anche il Museo Archeologico Nazionale di questa città della Puglia è un luogo che merita una visita per coloro che desiderano approfondire la storia della città e della regione circostante. Esso ospita una vasta collezione di reperti archeologici, tra cui oggetti ritrovati nelle tombe a campana, elementi di arte classica e statue antiche.

Canosa è anche celebre per la sua produzione di ceramica. I visitatori possono scoprire l'arte in questione visitando le botteghe locali e ammirando le opere realizzate a mano. I piatti decorati, le ceramiche artistiche e le tradizionali "pigne" (decorazioni natalizie a forma di pigna) sono alcune delle creazioni più popolari. Per chi è interessato alla natura, la campagna circostante Canosa offre opportunità di escursioni e passeggiate. La regione è caratterizzata da paesaggi collinari, uliveti e vigneti, che producono alcuni dei vini e dell'olio d'oliva più pregiati dell'Italia meridionale. Infine, Canosa offre anche una gustosa esperienza culinaria. I ristoranti locali servono piatti tradizionali della Puglia come orecchiette, burrata, pomodori secchi e vino locale.

Puglia, il biglietto nel palazzo è minacciosissimo: ecco cosa capiterà a chi lascia i rifiuti dove non dovrebbe

In sintesi, Canosa di Puglia è una destinazione affascinante per coloro che desiderano esplorare la storia, l'arte e la cultura della Puglia. Le sue attrazioni archeologiche, religiose e culinarie offrono una panoramica completa delle meraviglie di questa città nel sud dell'Italia. E poi, dando uno sguardo in posti inaspettati ci si può imbattere in cartelli minacciosi e severi (quanto - comunque - divertenti).

Ecco il caso dell'ultimo avviso segnalato dalla pagina Instagram @welcome.to.favelas_puglia_4. All'interno dello stesso si legge: "Tu che lasci l'immondizia in questo punto, ti prenderemo e ti faremo molto male". Il tono utilizzato - per quanto in forma scritta non si possa parlare proprio di intenzione, non è certo dei migliori. D'altro canto, si è parecchio scostumati a lasciare in giro la spazzatura dove non si dovrebbe!

