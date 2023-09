India, TikToker italiano assaggia un drink illegale: "Fa veramente schifo, è a base di..."

India, un TikToker in viaggio a Jaisalmer assaggia un drink illegale ovunque tranne che lì: il gusto terribile è a base di...

Le tradizioni culinarie dell'India sono tra le più ricche e diverse al mondo. La cucina indiana è una fusione di sapori, ingredienti e tecniche culinarie che variano notevolmente da una regione all'altra del paese. Questa diversità è stata plasmata dalla storia, dalla cultura e dalle risorse naturali disponibili in diverse parti del Paese. Uno dei tratti distintivi, comunque, è l'ampio uso di spezie e erbe aromatiche come cumino, coriandolo, cardamomo, cannella, curcuma e pepe nero. Questi ingredienti vengono utilizzati non solo per insaporire i piatti, ma anche per scopi medicinali e per migliorare la digestione.

In India, il cibo è spesso suddiviso in categorie, come vegetariano e non vegetariano. Molte persone seguono una dieta vegetariana, spinta da motivi culturali, religiosi o etici. Così, le verdure, i legumi e i latticini sono elementi chiave se si sceglie un tipo di alimentazione che non prevedere nutrirsi di animali. Tuttavia, nelle regioni costiere e settentrionali, è comune trovare piatti a base di carne, pesce e pollame. La cucina indiana è famosa per i suoi piatti piccanti e saporiti. I curry, che sono una miscela di spezie, pomodoro, cipolla e spesso carne o verdure, sono uno dei piatti più iconici del Paese. Ci sono molte variazioni regionali di curry, ognuna con il proprio livello di piccantezza e ingredienti principali.

Il pane è un altro elemento centrale nella cucina indiana. Il naan, il roti e il paratha sono alcune delle varietà più popolari. Questi vengono spesso serviti con salse e condimenti come il raita (una salsa a base di yogurt), il chutney (una salsa condita) e il dal (una zuppa di lenticchie). I dolci sono una parte importante delle tradizioni culinarie indiane. I dessert come il gulab jamun, il jalebi, il rasgulla e il barfi sono famosi per la loro dolcezza e la loro ricchezza. Molte occasioni speciali, come matrimoni e festival, sono celebrate con la preparazione e la condivisione di dolci tradizionali. Le bevande tradizionali includono il tè chai, preparato con tè nero e spezie, e il lassi, una bevanda a base di yogurt spesso aromatizzata con frutta o spezie. In alcune regioni dell'India, come il Sud, il tamarindo e il cocco sono ingredienti chiave nelle bevande locali. Ma a base di cos'è invece la bibita provata da un TikToker italiano?

India, "Ho provato un drink illegale che si può bere solo qui": ecco com'è fatto

In conclusione, la cucina indiana è una meravigliosa combinazione di sapori, aromi e culture. Le tradizioni culinarie indiane sono profonde e ricche, e l'amore per il cibo è una parte intrinseca della vita quotidiana qui. Esplorare le varie cucine regionali è un'esperienza affascinante e appagante, ma può essere anche pericolosa. In particolare, ce lo racconta, il TikToker Luca Carfora (@lucafreetravel).

Proprio l'influencer in uno dei suoi ultimi video si mostra con in mano una bevanda tutta particolare: "Questo drink è illegale, puoi berlo solamente in questa città. Mi trovo a Jaisalmer in India e qui c'è un negozio che prepara un drink a base di marijuana. Tutti me l'hanno sconsigliato, ma ovviamente io - capatosta, l'ho provato comunque. Faceva schifo e subito dopo mi è pure salita la febbre a 39. Cornuto e mazziato".

