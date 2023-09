"Ho subito un tradimento dalla mia futura moglie: quello che ha detto per giustificarsi è assurdo"

Subire un tradimento dal proprio partner è sempre insopportabile. Ma quando succede a pochi mesi dal matrimonio, fa ancora più male. Un uomo ha raccontato di aver scoperto la futura moglie a letto con un'altra persona e, al momento di fornire spiegazioni, la donna ha pronunciato una frase spiazzante.

Sempre meno persone, in Italia e nei paesi occidentali, si sposano. In generale, almeno in Italia e in Europa, è in crescita anche il numero dei single. La monogamia, presto, diventerà qualcosa del passato? Difficile fare previsioni in una società complessa, ma di certo quelli attuali non sono tempi favorevoli per i romantici. Ogni giorno arrivano storie di infedeltà ai limiti dell'assurdo. Un uomo ha raccontato online il tradimento subito dalla fidanzata, nonché futura moglie, con cui è stato insieme per sei anni.

Sul social network Reddit, che molti usano per sfogarsi in forma anonima, l'uomo ha scritto un lungo post per raccontare l'incredibile episodio capitatogli di recente. "Io e la mia fidanzata, che chiameremo Angie, abbiamo entrambi 24 anni. Stiamo insieme da sei e l'anno scorso abbiamo iniziato a convivere. È stata lei a chiedermi di sposarla, nel mese di agosto e io ho accettato". Fino a qui, sembra la descrizione di una coppia felice. La serenità, però, è stata turbata da quanto successo poche ore prima della pubblicazione del post: "Ieri un mio amico l'ha vista in discoteca mentre baciava un altro uomo. Mi ha mandato una foto e io l'ho subito mostrata a lei".

Il tradimento a pochi mesi dal matrimonio

La discussione tra i due è letteralmente degenerata: "Lei ha ammesso che in questi anni è andata più volte a letto con altri uomini. Ha detto che anche se ci amiamo, non abbiamo mai specificato che fosse vietato avere rapporti con altre persone. Ha aggiunto che non siamo ancora sposati, per cui non si può parlare di tradimento vero e proprio". Parole del genere farebbero arrabbiare (o quantomeno confonderebbero) anche il più pacifico degli uomini. Non a caso, il ragazzo vittima di tradimento ha lasciato casa. "Sono furioso e senza parole. Non so cosa pensare, dire o fare. Non vivo più con lei, le ho lasciato tutti i regali che mi ha fatto e ho portato via solo le cose comprate con i miei soldi".

Angie (nome di fantasia) ha provato a chiamarlo decine di volte, oltre a tempestarlo di messaggi, ma lui non vuole sentirne parlare. "L'ho bloccata, non riesco a ragionare in questo momento e non voglio parlarle". Come prevedibile, nei commenti praticamente tutti si sono schierati dalla parte del ragazzo. "Questo è tradimento e basta. Relazione di sei anni, promessa di matrimonio, cos'altro doveva succedere? Hai fatto bene ad andare via", è il commento con più voti positivi. Altri sono sulla stessa scia: "Sappi che dalla parte del torto c'è lei. Mettila come vuoi, ma la monogamia è la base di qualsiasi relazione, è implicita a meno che non venga detto dall'inizio che è una relazione aperta". Dopo questa storia di vita vissuta, appare evidente che l'uomo vedrà con enorme diffidenza il matrimonio e diventerà una delle tante persone che eviteranno questa forma di contratto.

