Slow motion, fanno esplodere un palloncino sopra dei soldatini Lego: il finale è a sorpresa

I video in slow motion catturano sempre l'attenzione degli spettatori. Quello odierno mostra una scena molto singolare: un palloncino che viene fatto esplodere sulla 'testa' di alcuni soldatini della Lego. Il finale contiene un dettaglio sorprendente.

Fino a pochi anni fa i video in slow motion (video rallentati per chi non sopporta gli anglicismi) erano un'esclusiva del cinema. Non a caso, quest'idea è nata nella mente di registi e produttori, che rallentavano l'immagine fino a 24 fotogrammi al secondo con lo scopo di estendere il tempo e permettere ai telespettatori di godere appieno dei dettagli di una scena. Dal cinema, questa tecnica si è rapidamente allargata ad altri contesti, come lo sport, la scienza e in generale le produzioni artistiche.

I video in slow motion, oltre che permettere di godere maggiormente dei dettagli, aggiungono anche drammaticità e bellezza ad alcune scene, soprattutto quelle di azione, rendendole epiche e spettacolari. Questa tecnica si può adottare anche in contesti diversi, magari per scopi artistici, al fine di creare un'esperienza visiva unica. Un esempio sono i video con protagonisti i colibrì: vedere il loro rapidissimo battito d'ali a una velocità molto più bassa di quella naturale è un vero e proprio spettacolo. Sul web, filmati del genere abbondano. Oggi vi riportiamo uno che strapperà un sorriso agli amanti dei mattoncini Lego.

Gli omini Lego che 'cadono' (o forse no) in slow motion

Si sa, con i mattoncini Lego si possono creare veri e propri mondi. Esistono omini 'basic' e altri più particolari. Un esempio sono i soldatini che indossano uniformi da samurai. Relax.Motion, uno dei canali TikTok più seguiti dagli amanti dei video in slow motion, ha creato una scena molto simpatica, tipica dei film giapponesi. Al centro spicca un omino con uniforme gialla, circondato (letteralmente) da una decina abbondante di soldatini dalla divisa blu pronti ad attaccarlo con la spada. Per qualche motivo, il creator decide di far esplodere un palloncino pieno d'acqua sulle loro teste. Questo è il risultato, molto appagante per gli occhi:

La sorpresa sta nel finale: il soldatino centrale non cade, a differenza di tutti gli altri, che vengono letteralmente travolti dai pochi ml di liquido presenti nel palloncino. Con ogni probabilità, quello centrale è stato fissato alla superficie con della colla o con un chiodo. Nei commenti, come prevedibile, si è scatenato un inferno di ilarità: "È lui il vero intoccabile", scrive qualcuno. Molti fanno black humour: "Sembra Hiroshima nel 1945". Altri fanno notare come il contenuto del palloncino non fosse trasparente ma tendente al verde e al blu. Non sappiamo se fosse solo acqua colorata o se il liquido fosse diverso. Sta di fatto che l'effetto scenico è bellissimo e questo è uno dei tanti video TikTok da vedere e rivedere fino alla noia.

LEGGI ANCHE: Acqua in bottiglia, scienziato la analizza al microscopio: "Ecco cosa c'è dentro"