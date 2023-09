Discoteca, gettano soldi dall'alto sulla pista da ballo: la reazione del pubblico è selvaggia

Perché mai qualcuno, in una discoteca, non dovrebbe gettare soldi dall'alto sulla pista da ballo? Una persona l'ha fatto (tra l'altro la cifra era modesta) e il pubblico ha reagito in maniera... folle.

Trovare dei soldi a terra è il sogno di molti. Non a caso, un ristorante ha basato una campagna di guerrilla marketing proprio su questo. Pochi giorni fa, su Eccellenze Meridionali, vi avevamo parlato del volantino di una pizzeria che sembrava un portafogli. All'esigenza di guadagnare pochi soldi con uno sforzo minimo rispondono da sempre le lotterie, sebbene l'esperienza ci insegni che il banco vince sempre. Esistono altri modi per guadagnare piccole cifre di denaro senza impegno? La risposta è sì, ma c'è bisogno di sporcarsi (letteralmente) le mani.

Un esempio può essere quello di guardare per terra dopo una serata in discoteca. Molte persone, in preda ai fumi dell'alcool, smarriscono banconote, carte di credito oppure oggetti di valore. Nel secondo e nel terzo caso, appropriarsene è illegale, visto che si è facilmente rintracciabili ed è preferibile (per chi vuole evitare guai) restituirli alla discoteca, che proverà a rintracciare il proprietario. Nel primo caso, la legge italiana obbliga chi trova banconote per terra a una lunga e complessa procedura, da svolgere all'ufficio smarrimenti del Comune. Ci chiediamo quante persone che dal 2002 a oggi hanno trovato 10€ per terra siano andate al Comune, fornendo le proprie generalità e indicando il luogo esatto dove sono stati smarriti i soldi. Nell'Italia reale, 999 cittadini su 1000 intascano i soldi trovati per terra e vanno via.

Discoteca, l'esperimento della 'pioggia di soldi'

Proprio perché viviamo in una società dove tutto (ma realmente tutto) si basa sui soldi, quasi nessuno è soddisfatto di quanti ne ha. Praticamente ognuno di noi, se vede cadere banconote dall'alto, non può fare a meno di provare ad afferrarle. In una discoteca, alcune persone che si trovavano nel punto più alto dell'edificio, hanno raccolto 36 dollari in banconote di 1$ e le hanno lanciate giù, in un momento in cui la pista da ballo era piena. Come avranno reagito i presenti? Ovviamente, come dei veri e propri selvaggi.

L'effetto scenico ha convinto il pubblico che stessero volando centoni per tutti, ma la realtà è stata ben più deludente. Perfino i barman e i ballerini che in quel momento erano in discoteca per lavorare hanno provato ad appropriarsi di qualche dollaro volante. Nonostante nella didascalia del video sia scritto chiaramente che quelli fossero 36 dollari, più di una persona nei commenti sostiene che fossero di più. L'unica certezza è che il pubblico ha reagito come ci si poteva attendere da persone nate e cresciute in una società ultra capitalistica. Molti farebbero a meno dei soldi, ma come cantava il Wu-Tang Clan già trent'anni fa, il denaro "comanda tutto quello che c'è attorno".

