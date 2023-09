Bovaro del bernese vede per la prima volta il suo 'fratellino': la sua reazione non ha prezzo

Un Bovaro del bernese non si aspettava che i suoi padroni gli avrebbero 'regalato' un fratellino. Eppure è successo: un esemplare dai colori identici ai suoi, un giorno come tanti, ha fatto irruzione a casa. E la sua reazione è stata adorabile.

Tra le razze canine che hanno visto una crescita numerica esponenziale in Italia negli ultimi cinque anni c'è senza dubbio quella del Bovaro del bernese. Come suggerisce il nome, sono originari della città di Berna, in Svizzera. In passato, infatti, aiutavano i pastori svizzeri e in generale erano cani di lavoro nelle fattorie locali. Hanno una somiglianza piuttosto marcata con un'altra razza molto amata, quella del Pastore Australiano. Il Bovaro, tuttavia, è leggermente più grande e la stragrande maggioranza dei suoi esemplari ha il mantello con i tre colori simbolici: nero, bianco e arancio.

È un cane di taglia grande, vanta una muscolatura molto robusta che gli conferisce un aspetto massiccio. Il Bovaro del bernese è un cane intelligente e reattivo, che lo rende una razza adatta per l'addestramento. Se opportunamente seguiti da cuccioli, possono diventare eccellenti compagni di vita, capaci di obbedire a ordini anche piuttosto complessi. Al contempo, sanno essere testardi e nella fase di addestramento ci vuole tanta pazienza (e costanza). Oggi hanno perso il loro ruolo di aiutanti nelle fattorie e sono diventati cani da compagnia, grazie alla loro indole affettuosa e gentile.

Il Bovaro 'conosce' il fratellino

Oltre che molto intelligente, un Bovaro del bernese è anche un cane amichevole e affettuoso. Spesso, per riferirsi a lui, si usa la formula "gigante buono" o "gigante gentile", proprio per sottolineare le sue principali caratteristiche: un cane imponente ma dotato di un cuore enorme. Non è un caso che un loro esemplare abbia reagito con tutta la felicità del mondo quando, un giorno come tanti, ha visto arrivare il suo 'fratellino' in maniera totalmente inaspettata. Ecco com'è andata la sorpresa dei padroni al loro Bovaro:

Nei commenti, oltre a tante persone che si convincono una volta per tutte a introdurre un Bovaro del bernese nella loro vita, ci sono anche utenti che notano alcuni dettagli. "Avrebbe potuto scavalcare facilmente, ma non l'ha fatto", a dimostrare come sia un cane molto educato. Il cucciolo non sembra terrorizzato, ma nei secondi finali si può vedere come con la zampa cerchi di evitare la lingua del suo fratellone. Di certo questo è solo l'inizio di una lunga convivenza: entrambi impareranno ad amarsi l'un l'altro. Chiudiamo con un altro commento che ha avuto centinaia di "Mi piace": una ragazza ha notato che il giardino dei padroni del Bovaro è molto curato e le case attorno abbiano tutte uno stile molto singolare ed elegante. Rivedetelo e fateci caso.

LEGGI ANCHE: Il padrone porta il suo Golden Retriever all'acquario: quando il leone marino vede il cane fa un gesto inaspettato