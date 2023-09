Il padrone porta il suo Golden Retriever all'acquario: quando il leone marino vede il cane fa un gesto inaspettato

Un padrone decide di portare all'acquario con sé il suo Golden Retriever, ma quando quest'ultimo viene avvistato da un leone marino, l'animale acquatico fa un gesto inaspettato

Tutti conoscono il Golden Retriever: è una razza canina dall'animo buono e dalla forte inclinazione all'acqua e al gioco. Ma invece cosa si sa del leone marino? Ebbene, anche questa è una creatura affascinante e imponente, ma appartiene a un altro ambiente come stesso il nome suggerisce. L'animale viene dalla famiglia dei pinnipedi, che comprende anche le foche. Questi magnifici mammiferi popolano le coste e le isole in tutto il mondo, dal Polo Nord al Polo Sud, ma sono più comunemente associati alle regioni temperate e tropicali.

Una delle caratteristiche distintive dei leoni marini è la loro notevole agilità in acqua. Sono nuotatori eccellenti e possono immergersi a grandi profondità per cacciare prede come pesci, calamari e persino piccoli squali. Le loro zampe anteriori sono sviluppate in pinne potenti che li aiutano a navigare attraverso l'acqua con grazia e precisione. Tuttavia, questi animali sono altrettanto abili a terra. Sono dotati di zampe posteriori forti che possono essere utilizzate per spostarsi agevolmente sulla terraferma, se necessario. Sono in grado di muoversi abbastanza tranquillamente sulla spiaggia, dove spesso riposano o si accoppiano.

Dal punto di vista fisico, i leoni marini presentano una varietà di dimensioni e colori a seconda della specie. In ogni caso, però sono animali sociali e spesso si radunano in grandi colonie durante la stagione riproduttiva. Queste colonie possono essere estremamente affollate, con maschi che cercano di stabilire il dominio su un harem di femmine. La comunicazione tra di loro è essenziale all'interno di queste 'famiglie', e emettono suoni e vocalizzazioni caratteristiche per comunicare tra loro. Purtroppo, i leoni marini sono stati a lungo minacciati dalle attività umane. La caccia commerciale per il loro grasso e la loro pelliccia li ha messi in pericolo, ma oggi molte specie sono protette dalla legge. Alcune di queste, sequestrate, sono state messe all'interno di acquari...

Golden Retriever guarda il leone marino e quest'ultimo ha una reazione inaspettata: ecco cosa fa

I leoni marini sono affascinanti creature marine che hanno adattato incredibilmente le loro vite a un ambiente marino dinamico e spesso ostile. Sono animali sociali, agili nuotatori e importanti membri dell'ecosistema marino. Proteggere il loro habitat e preservare le loro popolazioni è essenziale per la conservazione della biodiversità marina. Tuttavia, piuttosto che rimetterli in mare - quando sono stati prelevati bruscamente da esso, conviene tenerli sotto osservazione in acquari. Proprio in uno di questi, un uomo ha deciso di portare il proprio Golden Retriever.

Il cane è rimasto affascinato e impressionato dal leone marino. Quest'ultimo, sorpreso da una presenza diversa da quella umana al di là del vetro separatore, ha fatto un gesto a dir poco sorprendente, dando effettivamente un bacio all'altro - ovviamente sempre con la lastra di mezzo. Il video, che ha già raccolto tanti like e commenti per la tenerezza, è stato pubblicato dalla pagina TikTok @pubity.

