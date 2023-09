Toscana, a Lucca esiste la via con il nome più infamante d'Italia: la spiegazione

In Toscana è nata la lingua italiana. In questa regione, tuttavia, sono presenti anche molti luoghi dal nome estremamente curioso. Oggi vi parliamo di Lucca e di una strada, di cui i residenti non sono felicissimi di pronunciare il nome.

La lingua italiana ha una storia complessa. Tutti sanno che affonda le proprie radici nel latino e per l'esattezza nel latino volgare, ovvero quello parlato dal popolo durante l'epoca dell'Impero Romano. A livello linguistico, la svolta è arrivata nel Trecento, durante il quale iniziò la lenta separazione dal latino classico. Quest'ultima lingua, infatti, veniva usata quasi esclusivamente per scopi accademci o religiosi, mentre le popolazioni comuni iniziarono ad adottare le lingue vernacolari locali.

Tuttavia la Toscana ebbe un ruolo dominante grazie alle cosiddette tre corone della letteratura italiana: Dante Alighieri, Francesco Petrarca e Giovanni Boccaccio. Grazie alle loro opere, iniziò una fase di standardizzazione di quello che già all'epoca si chiamava italiano letterario. L'italiano di Dante, infatti, si basava sul dialetto toscano e vista l'importanza e la diffusione della Divina Commedia, diventò la lingua di riferimento per molti dei territori circostanti, a Nord e a Sud. Chiaramente in angoli della penisola lontani dalla Toscana, l'italiano si mischiò a sua volta con i dialetti locali, dando vita a quelli che oggi i linguisti chiamano italiani regionali.

Toscana, a Lucca c'è una via dal nome infame (davvero)

Una parola italiana molto curiosa è toponomastica. Deriva dalla parola greca 'topos' che non indica nessun roditore ma, più genericamente, un luogo. Come intuibile, questa disciplina si occupa dello studio e dell'analisi dei nomi dei luoghi geografici in Italia, come città e strade, ma anche fiumi e montagne. Quasi sempre il nome di un luogo ha una storia interessante alle sue spalle. Oggi ci troviamo in Toscana e per l'esattezza a Lucca. Nel capoluogo di provincia esiste una via che si chiama via dei Bastardi. Proprio così. "Dove abiti?" - "In via dei Bastardi". Poteva andare meglio.

La pagina ha fornito due ipotesi e spiegato anche in passato cosa c'era in quell'angolo di Toscana. Quale spiegazione ci convince di più? Nello scorso millennio la società italiana funzionava in maniera molto diversa rispetto a oggi. Di certo i figli illeggittimi nascono ancora nel 2023, ma nel Settecento e nell'Ottocento, quando i metodi contraccettivi praticamente non esistevano, erano molti di più. Siccome il politicamente corretto è un'invenzione piuttosto recente, i bambini nati da relazioni occasionali e unioni illegittime, erano semplicemente definiti bastardi. Spesso il padre spariva (o nemmeno sapeva di aver messo incinta la donna), mentre la madre lo abbandonava dopo la nascita perché non poteva prendersene cura. Da queste interazioni umani, in Toscana, è nata la mitologica via dei Bastardi.

