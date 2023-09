Trova un portafogli al parco e rintraccia il proprietario per restituirglielo: quello che succede quando lo incontra è caos puro

Una donna trova un portafogli in strada ed è subito pronta a restituirlo al legittimo proprietario. Quando i due si incontrano accade l'impensabile

Ogni volta che in tv passano le commedie romantiche c'è sempre una sorta di scetticismo nel guardarle. Da un lato piacciono sempre, dall'altro - oggettivamente, sono irreali. Come potrebbe mai succedere di incontrare qualcuno in maniera così casuale ed innamorarsene perdutamente? Eppure succede, così è la vita. E quando capitano episodi di questo genere non solo nelle pellicole, ma anche nell'esistenza vera e propria risulta essere tutto particolarmente scioccante. La storia oggi proposta è proprio la trasposizione di un film romantico nella vita di tutti i giorni.

La giornalista Almara Abgarian è proprio colei che ha trovato il portafogli di un dentista irlandese dando luogo su Twitter a un'autentica saga: How I Met Your Irish Father (che richiama la famosissima How I Met Your Mother). In quella che potrebbe essere tranquillamente una serie Netflix, oltre alla protagonista ci sono anche una serie di corteggiatori (un po' stile Uomini e Donne). Ma procediamo con ordine. Tutto ha avuto inizio con un portafogli trovato e il Tweet di Almara che racconta: "Domenica scorsa ho trovato un portafogli, quindi sono riuscita a trovare il proprietario su Facebook e tra poco ci vedremo così potrò restituirglielo. È proprio carino, fa il dentista ed è irlandese. Non dico che sto per vedere il mio futuro marito, ma vi avviso che mi sono truccata per l'occasione".

Almara subito ha aggiornato il proprio pubblico spiegando che lei e il proprietario del portafogli si sono abbracciati nel corso della serata e lui le ha portato cioccolatini e spumante. "È andata meglio di tanti miei appuntamenti", ha raccontato su Twitter, svelando anche: "Sa che il popolo di Twitter tifa per noi". Ma la storia potrebbe mai finire a lieto fine subito? No, altrimenti che commedia romantica sarebbe! Così, è entrato nella vita di Almara anche un secondo uomo. Infatti lei stessa ha aggiornato i social: "Io e il dentista abbiamo chiacchierato per messaggio, gli ho chiesto di vederci per un drink e aspetto la sua risposta, anche se stasera incontrerò qualcun altro".

Found a wallet in the park on Sunday. Found the owner on Facebook. I’m meeting him shortly to return it. He is super fit. He’s a dentist. He’s Irish. I’m not saying that I’m about to meet my future husband… .. but I’ve definitely just put makeup on at 8.30pm — Almara Abgarian (@almaraabgarian) September 4, 2023

Fa sorridere che questo 'qualcun altro' era proprio un uomo ben consapevole della saga di Almara su Twitter che le ha anche detto di avere degli assi nella manica per sconfiggere l'irlandese (almeno nel cuore di lei). L'inglese - lo chiameremo così - si è presentato munito di rose e un cornetto (dolce che la donna ama molto). Intanto il dentista continua a leggere Tweet sul suo conto e a divertirsi. Dopo aver postato le rose sui social, la giornalista ha avuto una proposta di uscita da parte di un altro irlandese e ha confessato che, il giorno in cui ha trovato il portafogli stava proprio per uscire con un uomo. Quindi i contendenti di Almara al momento sono 4!

