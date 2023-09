"Ho usato la friggitrice ad aria per le mozzarelline: non fatelo", il post di una donna è virale

La friggitrice ad aria non sostituisce completamente il metodo antico che prevede l'uso dell'olio incandescente. Alcuni alimenti, infatti, danno risultati disastrosi se messi in questo elettrodomestico. Una donna, su Facebook, ha fatto sapere che le mozzarelline appartengono a questa categoria.

Al 90% degli esseri umani piace il cibo fritto. Questo metodo di preparazione rende qualsiasi pietanza più saporita ma, al contempo, anche ricca di grassi. Per questo, negli ultimi dieci anni, è diventata di larghissimo utilizzo la friggitrice ad aria. Come funziona? Questo elettrodomestico sfrutta una tecnologia di circolazione dell'aria calda ad alta velocità. Alcune di esse richiedono una piccola quantità di olio, altre nessuna. Il risultato è simile alla frittura con l'olio di semi o di oliva, ma l'apporto di grassi e calorie è decisamente più basso.

Molti la apprezzano anche perché non genera olio esausto che, come sappiamo, va smaltito appositamente e non dovrebbe essere gettato nei tubi di scarico. La friggitrice ad aria va pulita dopo ogni utilizzo, ma è un processo tanto breve quanto semplice. Insomma, è uno strumento facile da usare, che 'genera' cibi gustosi ma al contempo molto meno grassi rispetto a quelli preparati nell'olio bollente. Avrà anche dei difetti? La risposta è sì. Nel senso che non proprio tutti gli alimenti che solitamente cuciniamo nell'olio possono andare nella friggitrice ad aria.

La friggitrice ad aria e le mozzarelline: due anime incompatibili

Le persone che nel 2023 ancora credono all'oroscopo e alla presunta "affinità tra segni" diranno che (tiriamo a casaccio, come fanno gli astrologi quando scrivono le previsioni) Toro e Scorpione non vanno d'accordo. Se questa è una supposizione basata sul nulla cosmico (è proprio il caso di usare questo aggettivo), l'esperienza umana ci insegna che mozzarelline e friggitrice ad aria non sono realmente compatibili. Uno dei gruppi Facebook preferiti dagli utenti italiani è 'cucinaremale'. Una donna ha ammesso di essere una cuoca relativamente esperta, ma di non avere grande dimestichezza con la friggitrice ad aria. Poche ore fa, ha provato a friggerci le mozzarelline impanate, ma... non è andata affatto bene. L'invito è a "non farlo a casa":

Il post è diventato virale ed ha scatenato decine e decine di commenti. Su Facebook, si sa, sono tutti esperti di qualsiasi materia. Una delle risposte, più comuni apparsa sotto varie forme diverse nella forma ma uguali nella sostanza, è che "La friggitrice ad aria non è una friggitrice ma un forno". Un'altra tesi piuttosto comune, tra chi non ne possiede una e non ha intenzione di comprarla è: "Se devo farmi male, lo faccio per bene", indicando che quando si ha voglia di fritto, si mette a scaldare l'olio di girasole o di arachidi. Ognuno è libero di fare ciò che vuole. L'importante è conoscere bene le caratteristiche e i limiti di un elettrodomestico molto utile, sicuramente, ma che di certo non fa miracoli.

LEGGI ANCHE: Rompe un uovo in padella e nota che l'albume è rosso: la spiegazione dietro il colore inquietante