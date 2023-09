Cosa succede se metti una stelle filante (accesa) in un uovo? Il risultato è sorprendente

Per la serie: "Esperimenti di cui non pensavi di avere bisogno", qualcuno ha inserito una stelle filante accesa in un uovo. Cosa succederà mai se un oggetto incandescente entra a contatto con albume e tuorlo? La risposta non è scontata.

L'uovo è uno degli alimenti più apprezzati dagli italiani, ma in generale è diffusissimo in tutto il mondo. Per quanto si tratti di un cibo semplice, può essere cucinato in mille modi diversi e fornisce un alto apporto di proteine e nutrienti. Il guscio dell'uovo è formato da carbonato di calcio e il suo colore varia in base alla razza della gallina che lo depone. 'Incollata' al guscio c'è la membrana, la cui funzione è quella di proteggere l'uovo da contaminazioni esterne. Il tuorlo (la parte arancione) contiene grassi, proteine, vitamine e minerali, mentre l'albume (detto anche "chiaro") quasi esclusivamente proteine.

Come noto, un uovo dà anche vita: oltre agli uccelli, anche rettili, pesci, insetti e anfibi lo depongono per 'allargare' la loro famiglia. Delle sue caratteristiche biologiche e nutrizionali si potrebbe parlare a lungo, ma in questo contesto ci interessano gli esperimenti fatti con questo alimento. Un esempio è quello del galleggiamento: probabilmente avrai letto anche tu che se un uovo galleggia, vuol dire che è vecchio. Questo, di base, è vero: la camera d'aria all'interno dell'uovo cresce con il passare dei giorni, causando una sorta di "innalzamento" dell'alimento, che rende pù facile il galleggiamento in quelle meno fresche.

Il folle esperimento con l'uovo e la stella filante accesa

Se quello dell'uovo che galleggia è un esperimento estremamente semplice alla portata di chiunque, molto più particolare è l'esperimento della stella filante. Qualcuno ha pensato bene di inserirne una alle due estremità del guscio e poi di accenderla. Nei primi secondi, la stella filante brucia normalmente. Ma cosa succede quando la parte incandescente dell'oggetto è quella dentro (realmente) l'uovo? La risposta è sorprendente e le immagini descrivono l'accaduto meglio di qualsiasi parola:

In molti si sono chiesti come abbia fatto l'autore dell'esperimento a inserire una stella filante... in un uovo. La risposta non è complicata: basta applicare (con estrema cura) due fori larghi abbastanza alle estremità dei gusci e inserirvi delicatamente la stella filante. L'immagine dell'uovo che diventa rosso è la parte più interessante del video a nostro giudizio, perché crea anche un effetto trasparenza molto singolare. Come si può vedere, per via del calore alcuni ml di albume escono fuori dall'uovo. Il video si interrompe quando la stella filante si spegne definitamente nella sua seconda estremità. Un esperimento di cui nessuno sentiva il bisogno ma che è risultato interessante per migliaia di persone: il video su TikTok ha superato i 5 milioni di visualizzazioni e generato oltre 3.000 commenti.

