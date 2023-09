Bar, sul secchio della spazzatura compare un cartello surreale: "Solo plastica. Se non sai..."

Bar, sulla pattumiera spunta un cartello a dir poco surreale (e anche un po' cattivo): ecco cosa recita

Gestire un bar non è solo una questione di offrire bevande e cibo, ma anche di svolgere un ruolo importante nella promozione di pratiche sostenibili e responsabili. L'educazione dei clienti alla raccolta differenziata è un passo essenziale per ridurre l'impatto ambientale del proprio locale e contribuire al benessere del pianeta. Uno dei principali vantaggi di separare i materiali è la significativa riduzione della spazzatura destinata alle discariche. In un locale, gran parte dell'immondizia può essere riciclata o compostata, riducendo così la quantità di rifiuti generati e non smaltiti nell'ambiente.

Il riciclo e il corretto smaltimento dei materiali consentono di preservare le risorse naturali, riducendo la necessità di estrarre nuove materie prime. Ciò contribuisce alla conservazione di foreste, minerali e energia. Inoltre, l'eliminazione impropria dei rifiuti può causare inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo. La raccolta differenziata aiuta a prevenire tutto questo, migliorando la qualità del mondo in cui viviamo. La produzione di materiali riciclati, poi, richiede generalmente meno energia rispetto alla produzione di nuovi materiali. Pertanto, separare i materiali contribuisce al risparmio energetico complessivo e alla riduzione delle emissioni di gas serra.

Educare i clienti alla raccolta differenziata offre un'opportunità per coinvolgere la comunità locale e dimostrare l'impegno del proprio bar per la sostenibilità ambientale. Questo può contribuire a creare un legame più forte con la clientela. D'altro canto, in molte giurisdizioni, esistono regolamenti che richiedono la raccolta differenziata e il riciclo dei rifiuti, compresi quelli generati dai locali commerciali come i bar. Ma come disciplinare i clienti spingendoli ad agire consapevolmente per la raccolta differenziata?

In primis occorre creare contenitori di raccolta differenziata ben segnalati e facilmente accessibili nel proprio bar, assicurandosi che siano chiaramente etichettati per consentire ai clienti di smaltire i rifiuti in modo corretto. In secondo luogo, serve comunicare con i clienti tramite cartelli informativi, menu o discussioni dirette, spiegando loro quali materiali possono essere riciclati o compostati e come farlo correttamente. A volte questi avvisi possono essere anche 'creativi', come quello che è spuntato all'esterno di un bar nei pressi della spazzatura.

La segnalazione viene dal gruppo Facebook 'Cartelli e insegne VERE e divertenti'. All'interno di questo diverse persone pubblicano ogni giorno avvisi bizzarri in cui si imbattono. Quello preso oggi in esame è la foto di un bar, precisamente di una pattumiera davanti ad esso, nella quale andrebbe buttata solo plastica. Il cartello recita: "Solo plastica". Ad essere surreale e quasi grottesca è però un'aggiunta fatta con un altro cartello sotto al principale (stenografato dalla stessa persona): "Se non sai leggere, chiedi".

