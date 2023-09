Lazio, basta Bolsena! "Vicino Roma ci sono almeno quattro gite altrettanto belle da fare": parola di TikToker

Lazio, non esiste solo Bolsena come borgo. Ve ne sono almeno altri 4 che meritano una visita, secondo la testimonianza di una TikToker

Il Lazio, una regione nell'Italia centrale, è ricco di borghi affascinanti e pittoreschi che riflettono la storia e la cultura dell'area. Essi offrono una straordinaria opportunità di immergersi nelle tradizioni italiane e di esplorare paesaggi mozzafiato. Uno di questi è Civita di Bagnoregio, conosciuto come "La Città Che Muore". Trattasi di un borgo medievale che sorge su una collina di tufo. È famoso per la sua bellezza architettonica e per il fatto che il suo terreno è in costante erosione. È accessibile solo a piedi attraverso un ponte pedonale, il che contribuisce a preservare la sua atmosfera intatta.

Conosciuta come la "Città dei Papi," c'è poi Anagni, città famosa per essere stata la residenza estiva di vari papi nel Medioevo. Il suo Duomo di San Pietro è un esempio notevole di architettura romanica ed è ricco di storia religiosa. Altro borgo medievale è Sermoneta, noto per il suo castello, che domina la città dall'alto di una collina. La località è caratterizzata da vicoli pittoreschi, case in pietra e una piazza centrale affascinante. Subiaco, situata nel Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini, è un'altra destinazione celebre. Da vedere il suo monastero di Santa Scolastica, uno dei primi monasteri benedettini in Italia, con una biblioteca che conserva importanti manoscritti medievali.

Situato sulle rive del Lago di Bolsena, Bolsena è uno dei borghi maggiormente noti del Lazio per il suo lago vulcanico, che è uno dei più grandi d'Europa. Trattasi di una destinazione popolare per gli amanti del cibo, con piatti a base di pesce fresco e specialità locali. Ovviamente questi sono solo alcuni dei borghi più famosi del Lazio, ma la regione ne ospita molti altri, ciascuno con la propria storia e bellezza uniche. Una TikToker ne identifica almeno altri quattro!

Lazio, "Quattro borghi vicino Roma da non perdere": la testimonianza di una TikToker

Una TikToker nota come Tripfitness ha recentemente realizzato un video dove illustra "4 gite che devi fare assolutamente quest'estate vicino Roma". La content creator inizia: "A Vitorchiano trovi l'unico Moai al mondo fuori l'Isola di Pasqua. Il borgo è tra i più belli d'Italia e conserva ancora oggi il suo fascino medievale. A due passi si trova Celleno un antico borgo fantasma conosciuto anche come città delle ciliegie. Purtroppo dopo diversi tragici avvenimenti venne abbandonato dai suoi abitanti".

E continua: "Calcata invece è conosciuto come il borgo delle streghe e degli artisti. Se passate di qui fermatevi in questa affascinante sala da tè, dove ti sembrerà di intrufolarti dentro la casa della signora Gemma. Qui troverai 500 teiere e 101 tipi di tè e potrai prendere il caffè fatto rigorosamente con la moka e berlo su questa terrazza pazzesca". In generale, gli artisti e gli hippy hanno scoperto Calcata negli anni '70, e il borgo è rimasto un luogo di creatività e spirito libero. Le strade acciottolate, le gallerie d'arte e la vista panoramica lo rendono un luogo affascinante da visitare.

"Infine, visita Ronciglione, uno tra i borghi più belli d'Italia e vincitore di Borghi dei Borghi 2023. Merita assolutamente una visita. Qui è nato Marco Mengoni e lungo le vie troverai i testi delle sue canzoni", conclude la TikToker.

