Città italiane, il cartello comparso sulla finestra del condominio è uno sballo: "Non alzare..."

Le finestre sono delicate. Bisogna fare attenzione a come le si 'tratta'. In un condominio, è comparso un cartello esilarante per tutte le persone che lo abitano, invitando a fare attenzione alle tapparelle.

Vivere in un condominio ha i suoi pro e i suoi contro. Solitamente, un appartamento presente all'interno di un condominio ha un prezzo al metro quadro più basso rispetto a una casa indipendente. Va da sé che si ha meno privacy e meno libertà in generale, ma esistono anche i lati positivi. I ladri, quasi sempre, puntano proprio alle case indipendenti, dove gli inquilini sono pressoché impossibilitati a chiedere aiuto ai propri vicini. In un condominio, un malvivente corre un rischio maggiore di essere visto e bloccato.

Un altro lato negativo della vita condominiale è l'obbligo di rispettare alcune regole. Durante le riunioni, spesso, vengono stilati i regolamenti per una buona e pacifica convivenza: alcuni passaggi non sempre mettono tutti d'accordo. Per non parlare delle spese comuni: qualcuno potrebbe non essere d'accordo a ristrutturare la facciata, ma se la maggioranza vota per il sì, anche i contrari devono mettere mano al portafogli. I condomini sono spesso i luoghi perfetti per i cartelli divertenti, come dimostra uno comparso in Spagna contro una coppia poco furba. Uno comparso in un condominio italiano si concentra sulle finestre comuni.

Nel condominio spunta un cartello esilarante sulla finestra (e le tapparelle)

D'estate, pochissimi italiani lasciano le finestre chiuse, specialmente nelle ore centrali della giornata. Per far passare l'aria ed evitare che le nostre stanze diventino forni, molti di noi spalacano le finestre. Facendolo, tuttavia, si rischia di far entrare insetti e - in casi estremi - uccelli. Proprio per scongiurare il rischio che entrino animali, l'amministratore di un condominio ha stampato un cartello esilarante per il modo in cui è scritto. "Animali di ogni tipo" è un passaggio che si presta a decine di interpretazioni diverse. Forse intendeva anche gli umani? Non lo confermiamo, ma non lo smentiamo neppure.

Chi decide cos'è la "maniera esagerata"? Come fa notare l'autore del post, la tapparella era stata già alzata non di poco, motivo per cui il cartello dell'amministratore di condominio potrebbe essersi rivelato inutile. Le previsioni meteo ci dicono che fino al 15 settembre, l'Italia vivrà un settembre nella norma: caldo al Sud, variabile al Nord, con diversi giorni di pioggia e temperature nella norma. Con il passare dei giorni, le fnestre rimarranno aperte sempre di meno, perché il caldo estremo diventerà sempre più raro. L'amministratore può stare tranquillo: di "animali di ogni tipo" ne entreranno sempre di meno...

LEGGI ANCHE: Palazzo, inquilino lascia all'ingresso un messaggio infame (e tutto incorniciato): "Ai signori condomini, la vostra cattiveria..."