'Nduja, scienziato analizza il salume più famoso della Calabria al microscopio: "Ecco cosa c'è dentro! La mangerai ancora?"

Uno scienziato analizza la 'nduja calabrese al microscopio: ecco cosa c'è dentro e quindi di cosa ci si nutre ogni volta che la si mangia

La 'nduja è un prodotto gastronomico unico e particolarmente apprezzato in Italia, ma è diventato sempre più popolare in tutto il mondo negli ultimi anni. Questo ingrediente peculiare proviene dalla regione della Calabria ed è una salsiccia spalmabile piccante e affumicata che ha una consistenza simile a una pasta. La base è costituita principalmente da carne di maiale, grasso di maiale e peperoncino piccante. Gli ingredienti vengono macinati finemente e mescolati insieme per creare una pasta untuosa e speziata. Questa pasta viene quindi insaccata in budelli di maiale e lasciata stagionare per diverse settimane o mesi, durante le quali sviluppa il suo caratteristico sapore intenso.

Una delle cose più notevoli della 'nduja è il suo sapore forte. Il peperoncino utilizzato nella preparazione aggiunge un tocco di calore che può variare da moderato a molto piccante, a seconda della varietà di peperoncino e della quantità utilizzata. Questa piccantezza si combina perfettamente con il gusto ricco e affumicato della carne di maiale e del grasso. Il salume in questione è, in ogni caso, un ingrediente estremamente versatile in cucina. Può essere spalmato su fette di pane croccante come antipasto, mescolato in sughi per pasta o risotto per dare un tocco di sapore e calore, o persino utilizzato per condire pizza o focaccia. Il suo gusto audace e speziato lo rende un complemento ideale per molti piatti e può aggiungere un elemento sorprendente a molte ricette.

Questo prodotto alimentare è diventato così popolare che molte aziende producono versioni commerciali di 'nduja, rendendolo più accessibile al di fuori della Calabria. Tuttavia, i puristi della cucina italiana spesso la cercano artigianale e di alta qualità per assaporare il suo autentico sapore. Ma com'è la 'nduja al microscopio? A rispondere a questa domanda ci pensa uno scienziato e TikToker italianao.

'Nduja, com'è vista al microscopio? Arriva la risposta dell'esperto TikToker

In sintesi, la 'nduja è un'emozionante specialità italiana che offre una combinazione irresistibile di sapore, piccantezza e consistenza. La sua origine in Calabria e il suo utilizzo in una varietà di piatti lo rendono un elemento unico nella gastronomia italiana e una delizia per chiunque ami i sapori audaci e piccanti. Eppure, come tutte le cose più gustose, anche questo salume è particolarmente pesante per il nostro organismo, in quanto costituito - come anticipato, da grasso, peperoncino e carne di maiale.

Il TikToker e scienziato @micro_mondo, così, ha scelto di mettere sotto la lente del proprio microscopio una porzione di 'nduja per verificarne le componenti. Purtroppo quello che si nota è che due ingredienti sue tre prevalgono nettamente: il grasso e il peperoncino. "Sinceramente in questa 'nduja la carne l'ho vista con il binocolo", risponde il content creator a chi fa notare che non ci sia nulla di male. Ovviamente, comunque, tutto dipende dalla 'nduja utilizzata. Voi la mangerete ancora, benché ci sia la possibilità di trovare poca carne nella confezione?

