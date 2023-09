Italiana residente in Australia mostra i prezzi dei prodotti nostrani più famosi: molte sorprese

Molti credono che l'Australia sia un paese estremamente caro in cui vivere, ma in realtà non è proprio così. Quasi tutti i prodotti alimentari italiani qui hanno prezzi tutto sommato nella norma, sebbene non manchino delle sorprese.

L'inflazione ha colpito duramente molti paesi mondiali negli ultimi diciotto mesi. Italia, Europa e Stati Uniti (tra gli altri) hanno subito in maniera evidente le conseguenze dell'aumento del caro vita, che sembra aver subito una battuta d'arresto negli ultimi tre mesi. Anche l'Australia ha fatto registrare dati simili a quelli italiani: il picco massimo si è registrato tra dicembre 2022 e gennaio 2023, quando l'aumento è stato di 8 punti percentuali rispetto a 12 mesi prima. A luglio 2023 la crescita dell'inflazione nel paese oceanico è stata più contenuta: +6%. Secondo gli analisti non sono previsti ulteriori shock fino a fine anno.

Quanti italiani vivono in Australia? Molti, se consideriamo la popolazione: secondo le ultime stime, infatti, gli italiani sono 2 milioni, su 17 milioni di residenti. A questi numeri si devono aggiungere i (circa) 25.000 connazionali che ogni anno si trasferiscono qui con visti temporanei di studio e di lavoro. Le città preferite dagli italiani sono (in ordine) Melbourne, Sydney, Adelaide e Perth. Per rispettare il vecchio cliché, molti dei nostri connazionali in Australia lavorano nel settore della ristorazione: pizzaioli, manager di ristoranti, cuochi e camerieri. Cosa succede quando un italiano residente qui ha la nostalgia del suo paese?

Quanto costano i prodotti italiani in Australia

La coppia di tiktoker 'Elena&Fabio - Vita in Australia' ha mostrato quanto costano alcuni dei prodotti alimentari italiani di marca in un supermercato di Sydney. Una precisazione importante: un dollaro australiano, al cambio attuale, vale 60 centesimi di euro. Per cui se un prodotto costa 10$, nella nostra valuta diventa 6€. La tiktoker ha fatto vedere alcuni alimenti iconici del nostro paese: pasta, parmigiano, passata di pomodori, caffè ed altro. Facendo il cambio, ci accorgiamo che la maggior parte dei prezzi sono veramente di poco più alti rispetto a quelli che paghiamo in Italia:

Un pacco di pasta di un noto marchio dalla confezione blu, in euro, costerebbe 2,10. Con l'aumento del prezzo del grano, lo stesso prodotto in Italia oggi non costa 2,10€, ma in molti supermercati (non in offerta) raggiunge anche 1,50€. Un barattolo di pesto della stessa marca (in offerta) arriva a 2,62€, praticamente lo stesso prezzo italiano 'normale'. Nella parte finale, vediamo alcuni prodotti di marca che costano oggettivamente tanto: l'olio extravergine, infatti, è venduto a 18 dollari australiani, dunque quasi 11€. Il prosciutto crudo di Parma è diventato carissimo anche in Italia: in Australia 100 grammi confezionati (dettaglio importante) costano 5€, un prezzo solo di poco più alto rispetto a quelli del nostro paese.

