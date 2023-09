Vinted, spunta l'annuncio più surreale di sempre: "Manichino non incluso"

Vinted è un'app che permette a chiunque di vendere vestiti e oggetti rimasti inutilizzati a lungo. Come ogni app vetrina che si rispetti, di tanto in tanto compaiono annunci surreali. Uno di questi vede una precisazione parecchio dubbia nella descrizione.

Negli ultimi dieci anni, la consapevolezza attorno ai temi ambientali è aumentata in tutto il mondo. Sempre più persone scelgono di condurre uno stile di vista più sostenibile, che preveda l'utilizzo ridotto di plastica e l'eliminazione di prodotti usa e getta, ma anche di sprecare meno acqua e di riutilizzare il più possibile alcuni oggetti. Un esempio sono i vestiti: molte persone acquistano indumenti di seconda mano, sia per inquinare meno, sia perché non mancano gli estimatori della cosidetta moda vintage (indossare capi prodotti negli anni '80, '90 i primissimi anni 2000).

Un'applicazione che ha avuto enorme successo negli ultimi cinque anni è Vinted. Grazie a lei, ciascuno può comprare, vendere e scambiare abbigliamento usato, ma anche articoli di arredamento per la casa. La piattaforma mette in contatto venditori e potenziali acquirenti, facendo incontrare offerta e domanda. I venditori sono soddisfatti perché guadagnano qualche euro da cose destinate a finire nella spazzatura, gli acquirenti sentono di aver fatto un affare e di non aver contribuito a inquinare ulteriormente il pianeta. Come successo su altri siti vetrina, tuttavia, su Vinted sono in aumento gli annunci con dettagli surreali e/o grotteschi.

Vinted, l'annuncio è stranissimo: "Manichino non incluso"

Il fatto che ognuno di noi possieda uno smartphone con fotocamera rende la creazione degli annunci molto semplice. Per fare una buona impressione sui potenziali acquirenti, cerchiamo di realizzare scatti luminosi, chiari e che mostrino in dettaglio il prodotto che stiamo per vendere. Una persona che aveva in mente di vendere un completino (top più short di jeans), per qualche motivo, ha scelto come manichino un uomo che all'apparenza ha tra i 40 e i 50 anni. Il risultato è oggettivamente comico, soprattuto se consideriamo anche cos'ha scritto nella didascalia dell'annuncio:

Sicuramente un top e uno short a 6€, considerati i prezzi attuali, sono un vero e proprio affare. Probabilmente non saranno fatti con materiali pregiati, ma per chi si accontenta vanno più che bene, sebbene non siano destinati a durare molto. Un annuncio che sicuramente ha spiccato rispetto agli altri e che ha avuto più visualizzazioni proprio per l'utilizzo dell'uomo sorridente come 'modello'. Vi ricordate gli annunci surreali su Subito, Facebook e siti affini? Le stesse situazioni surreali oggi si ripetono su Vinted, che è l'app del momento. E a noi, che amiamo il caos e l'umorismo non-sense, va benissimo così.

