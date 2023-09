Bar, ordinano tre colazioni complete e mostrano lo scontrino: "Con prezzi così alti, è legale far pagare anche questo dettaglio?"

Bar, tre persone dai gusti molto differenti, ordinano altrettante colazioni complete: ecco a quanto ammonta la loro spesa

Fare colazione al bar è un piacere che molti hanno sperimentato almeno una volta nella vita, e per alcuni è diventato un rituale quotidiano. È un momento speciale in cui ci si concede una pausa dalla routine mattutina e si gode di deliziosi sapori e profumi. Ecco perché tante persone considerano questa tradizione un vero e proprio piacere. Innanzitutto, andare in un locale per la colazione offre una vasta scelta di opzioni per iniziare la giornata nel modo migliore. Dai classici cornetti e cappuccini italiani ai pancake americani o alle uova strapazzate, c'è una varietà di piatti e bevande tra cui scegliere, in base ai gusti personali.

Il fatto di non dover preparare la colazione da soli è un lusso che molti apprezzano. Non c'è bisogno di alzarsi presto per cucinare, pulire pentole o preparare tutto il necessario. Al bar, tutto è pronto e servito con un sorriso, risparmiando tempo e fatica. La socialità è un altro aspetto piacevole di fare colazione in un locale. Spesso ci si reca qui con amici, colleghi o familiari, e questo momento diventa un'occasione per condividere storie, pettegolezzi o semplicemente per iniziare la giornata in buona compagnia. Anche per chi va da solo, c'è spesso l'opportunità di socializzare con altre persone presenti al bancone, per esempio.

La freschezza degli ingredienti è un altro vantaggio. Molte caffetterie si sforzano di offrire prodotti freschi e di alta qualità, come caffè appena macinato, succhi di frutta appena spremuti e dolci appena sfornati. Questo contribuisce a rendere la colazione un'esperienza gustosa e autentica. Inoltre, il bar è spesso un luogo accogliente e piacevole. L'arredamento, la musica e l'atmosfera generale possono contribuire a creare un ambiente rilassante che favorisce la tranquillità e il piacere di gustare la colazione. Infine, consumare il primo pasto lontano da casa può essere un momento di indulgenza. Si può optare per un dolce speciale o una bevanda speciale che non ci si concede tutti i giorni. È un modo per coccolarsi un po' e iniziare la giornata con una nota positiva. Ovviamente però, per le tasche del portafogli tutto questo può essere un po' meno piacevole...

Bar, ordinano la loro colazione e mostrano lo scontrino: cosa hanno fatto pagare di 'strano'

Fare colazione al bar, insomma, è davvero un piacere per molte persone. È un momento speciale che offre una vasta scelta di cibi e bevande, un'atmosfera accogliente e la possibilità di socializzare con gli altri. È un'esperienza che permette di iniziare la giornata con energia e buon umore, rendendo la colazione al bar un piccolo lusso quotidiano da apprezzare pienamente. In vacanza ancor di più si tende a fare colazione fuori, tuttavia il portafogli di certo non ringrazia.

Qualcuno in particolare ha segnalato all'esperto di marketing sempre dalla parte del consumatore, Massimiliano Dona (@massimilianodona), un episodio per il quale ha dovuto pagare 1 euro per due bicchieri di acqua del rubinetto al bar. Le persone coinvolte in questa storia - vi lasciamo lo scontrino del resto della colazione, domandano all'avvocato se sia normale. Ebbene, dispiace deludervi, ma anche l'acqua del rubinetto può essere fatta pagare qualora sia indicato nel menù (e nonostante una spesa di 17,30 euro - togliendo l'acqua, per l'appunto). Parola di Massimiliano Dona!

