Puglia, TikToker mangia un gelato che costa 70 euro: "Ne vale la pena perché dentro c'è..."

Puglia, un TikToker assaggia un cono gelato che costa ben 70 euro e non se ne pente affatto! Dentro al dessert infatti c'è un ingrediente speciale

La Puglia è una regione che riesce sempre a raccogliere larghi consensi nella stagione estiva. Il merito è principalmente del mare spettacolare che si trova lungo la sua costa, dal Gargano al Salento: qualsiasi luogo del tacco d'Italia riesce ad impressionare positivamente. Lo stesso vale anche dal punto di vista culinario. Le orecchiette alle cime di rapa, i taralli, la focaccia barese, la burrata, la puccia, il pasticciotto e il caffè leccese sono tutti alimenti che chi va in vacanza nel posto in questione non può evitare di mangiare con gioia e gusto.

Eppure, esistono anche gelaterie rinomate e buonissime in Puglia. D'altro canto, in estate non esiste cibo migliore. In spiaggia nelle ore più calde niente rinfresca come il gelido dessert, ma anche la sera quando si passeggia con la leggera brezza calda che accarezza la pelle non c'è nulla di meglio che mangiare in cono o coppetta un bel gelato ai propri gusti preferiti. Sì, perché ne esistono davvero tantissimi: dai classici nocciola, stracciatella, amarena a quelli più particolari, come il 'puffo' dal colore tutto blu oppure quelli che sfruttano gli ingredienti della zona. Ma allora qual è il gelato mangiato in Puglia da un TikToker? Un cono alle cime di rapa forse?

Puglia, TikToker assaggia un gelato da 70 euro: "Ecco com'è fatto"

Il TikToker Marco Togni, @marcotogni.it, recentemente ha raccontato la propria esperienza culinaria in Puglia, in un video davvero esemplare. "Il cono gelato che costa 70 euro, il gelato migliore del mondo. Per venire a mangiarlo ho preso un jet privato fino a Bari. All'arrivo l'aeroporto è praticamente tutto per me. Poco dopo, Vincenzo mi viene a prendere con una Spider, in direzione Ruvo di Puglia, alla gelateria Mokambo. Giuliana e zio Franco ci spiegano i segreti del loro gelato. Ricetta del 1840 con solo quattro ingredienti: latte di pascolo, zucchero, uova di galline allevate all'aperto e l'ingrediente che caratterizza il gusto. Provo i loro gusti più classici, uno più buono dell'altro", ha iniziato a raccontare il content creator.

"E ora, fermi tutti, iniziano a preparare lo scettro del re. Costa così tanto perché è preparato con lo zafferano più pregiato al mondo, proveniente da Mashhad in Iran. Lasciano l'onore al mio amico chef Dino Perrone, che è qua con me e poco dopo il gelato è pronto. Panna, pistacchi, gelato allo zafferano, impreziosito ulteriormente anche da una foglia d'oro e caramello, note agrumate e floreali, un gelato che riempie di felicità. Vale la pena? Assolutamente sì!", ha spiegato l'influencer. Insomma, il gelato costa così tanto perché c'è dentro un ingrediente prelibato come lo zafferano (e non solo).

