"Ho trovato un messaggio nascosto nel mio bagno, lasciato da un tizio con cui uscivo", cosa c'è scritto

Una ragazza è rimasta piuttosto sorpresa nel trovare una scritta in un angolo molto nascosto del tuo bagno. Dopo una breve analisi, ha capito che era opera di un ragazzo con cui era uscita qualche tempo prima.

Quando conosciamo una persona su un'app di incontri, sappiamo che almeno nei primissimi appuntamenti stiamo avendo a che fare con un perfetto sconosciuto. Sicuramente molte persone parlano a lungo in chat prima di incontrarsi di persona, ma resta comunque un individuo di cui conosciamo poco o nulla. In altre parti del mondo, i convenevoli durano poco e si va molto presto al sodo. Luna Ray, 23enne americana, ha ammesso di aver conosciuto un ragazzo tramite l'app Hinge e di averlo invitato subito a casa sua.

Spoiler: l'appuntamento non è andato bene. Non c'è nessun finale drammatico: il ragazzo ha preso atto dell'incompatibilità dopo alcune ore a parlare ed ha tolto il disturbo. Parlando dell'incontro, Luna ha dichiarato in un'intervista a Kennedy News and Media: "Ha iniziato a parlare molto, diceva di essere un uomo di mondo che aveva visitato tantissimi paesi". Tutto è finito nel giro di qualche battuta: "Dopo pochi minuti si è vantato che in Francia aveva conosciuto due ragazze che gli hanno proposto immediatamente una cosa a te. Non mi ha fatto una buona impressione. Sentivo che non ero più attratta di lui e per evitare una delusione gli ho detto che stavo ripensando al mio ex".

Il messaggio nascosto in bagno

A quel punto, l'appuntamento a casa sua è arrivato alla naturale conclusione. Il ragazzo, però, prima di andare via ha chiesto a Luna di poter usare il bagno. Lei ovviamente ha acconsentito: lui è rimasto alcuni minuti ed è andato via. Il giorno dopo, la ragazza ha fatto una scoperta a tratti esilarante, a tratti preoccupante. "Mi ha chiamato la mia coinquilina e mi ha chiesto letteralmente cosa diavolo fosse successo al bagno. Il suo fidanzato aveva alzato la tavoletta e aveva trovato una scritta nascosta sotto la tavoletta del WC". Indovinate un po'? Il tizio, prima di lasciare casa, aveva scritto un messaggio per avvisare i prossimi ragazzi che avrebbero varcato quella porta: "Lei va ancora a letto con il suo ex: fuggi!" ed ha perfino aggiunto il suo numero di telefono a beneficio di chi volesse saperne di più. Ciliegina sulla torta? Il tutto era stato scritto con due rossetti diversi, entrambi appartenenti a Luna.

"Inizialmente pensavo fosse buffo, ma ora penso solo che mi abbia fatto una scortesia enorme. Ha usato due rossetti diversi e li ha anche rimessi a posto, sperando che li avrei usati magari?". Il video è diventato virale e in una settimana ha raccolto ben 7 milioni di visualizzazioni. Quando la platea è così larga, è inevitabile ricevere qualche commento poco piacevole: "Mi sono un po' infastidita perché è pieno di commenti di uomini che giustificano questa cosa". Tutavia, abbondano anche i commenti contro l'uomo in questione. Qualcuno le ha assicurato: "Ti sei scansata un fosso", oppure: "Cosa pensava? Che non avresti pulito il bagno? Che razza di piano sarebbe?". La ragazza ha fatto sapere che dopo quest'esperienza ha eliminato tutte le app di incontri.

