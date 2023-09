Campania, altro che Amalfi e Positano! "C'è una gemma nascosta da non perdere in Costiera Amalfitana": parola di TikToker

Campania, non esistono solo Amalfi e Positano in Costiera Amalfitana! Una TikToker mostra un luogo incantevole, una gemma nascosta e imperdibile: ecco dove si trova

La Campania è una regione meravigliosa che offre attrazioni per 'tutti i gusti'. C'è la storia incarnata perfettamente dalla città di Napoli e quella di Pompei (famosissima per i suoi scavi), il buon cibo, la montagna (Avellino e provincia) e il mare, soprattutto quello del Cilento - in provincia di Salerno, e della Costiera Amalfitana. Proprio quest'ultima è rinomata per i suoi panorami mozzafiato e unici: qui la bellezza del paesaggio montuoso s'intreccia con quello del paesaggio marino creando scorci unici e inimitabili. Non è un caso se anche le star di Hollywood scelgono tale posto come meta per le loro vacanze.

Solitamente le due destinazioni preferite dai turisti sono Amalfi e Positano. Entrambe meravigliose, queste due cittadine regalano non solo spiagge bellissime, ma anche centri storici di tutto rispetto. Ad esempio, nel cuore della prima c'è la Cattedrale di Sant'Andrea che attira chiunque si rechi nel posto. Anche il Museo Arsenale è un luogo molto amato e apprezzato della località. Per quanto concerne Positano è una vera e propria cartolina con la sua Marina Grande, la spiaggia di Fornillo, le Torri Saracene, la Chiesa di Santa Maria Assunta e tutte le altre attrazioni.

Eppure, nonostante si parli sempre di Amalfi e Positano esistono anche altri paesi stupendi in Costiera Amalfitana. Un esempio sono Maiori e Minori, ma non solo. Vi è un luogo meno conosciuto e frequentato che riesce a incantare tutti. O almeno, questo è ciò che pensa la TikToker Carmen Aprile.

Campania, in Costiera Amalfitana non ci sono solo Amalfi e Positano! "Esiste una caletta incastonata in un angolo di paradiso": la testimonianza di una TikToker

Carmen Aprile, nota su TikTok come @travelwithcarmenaprile è una content creator di viaggi che spesso mostra luoghi incantevoli dove trascorrere le proprie vacanze. E questo vale anche per chi va in ferie proprio a settembre e non nei mesi più caldi. In uno dei suoi ultimi video la star del web parla di "una gemma nascosta da non perdere in Costiera Amalfitana". Ma dove si trova precisamente il posto?

"Questa caletta incastonata in un piccolo angolo di paradiso, tra le incredibili sfumature del mare e la ripidissima costa. Potete scoprire un piccolo borgo di pescatori e restare a pranzo in un ristorantino di cucina autentica che ci ha davvero stupito. Ha un menù con il pescato del giorno e offre piatti deliziosi a prezzi incredibilmente accessibili. Siamo a Conca dei Marini", svela nel video.

In didascalia, poi, aggiunge: "Potete raggiungere la caletta via mare o via terra. Raggiungendolo via terra dovrete scendere per 400 gradini, mentre via mare vi porteranno direttamente lì. Potete parcheggiare a Parcheggio Smeraldo. Vi lascio le coordinate di questo punto panoramico da non perdere 40,61672° N, 14,57609° E".

