Trieste, passeggeri scendono dall'autobus con la strada allagata: per uno di loro finisce male

È stato un agosto più piovoso del solito per il Nord Italia. Su Trieste, poche ore fa, si è abbattuto un violento temporale e, arrivati al capolinea, i passeggeri di un autobus sono stati costretti a scendere. Uno di loro ha sbagliato completamente a calibrare il salto.

Tutto è cambiato nel giro di qualche mese. Molti ricorderanno come nell'estate 2022 si parlò a lungo di siccità, in particolare per quanto riguarda il Nord Italia. Aprile e maggio 2023 sono stati due mesi particolarmente piovosi, ma anche in alcuni periodi di giugno, luglio e agosto sul Settentrione si sono registrate numerose giornate di pioggia. Luglio, in particolare, è stato il mese degli eventi estremi: per giorni si è parlato delle due tempeste che a Milano hanno causato enormi danni.

Agosto si è confermato uno dei mesi più asciutti dell'anno, sebbene nella parte conclusiva l'Italia intera abbia sofferto una breve ma intensa ondata di maltempo. Sul nord-est, in particolare, sono cadute diverse decine di millimetri di pioggia nel giro di poche ore. Trieste, come tutto il Friuli Venezia Giulia e il Veneto, è stata particolarmente colpita da un vortice di bassa pressione che alcuni meteorologi hanno ribattezzato 'ciclone Poppea'. L'inizio di settimana, su Trieste e tutta la regione, è stato molto difficile e in alcune città settentrionali non sono stati pochi i disagi causati dalla tanta pioggia caduta.

Trieste, scende dall'autobus ma finisce male

Quando siamo a bordo di un veicolo qualsiasi mentre piove, da una parte ci sentiamo fortunati per avere una copertura, dall'altra pensiamo che prima o poi dovremo scendere. A Trieste, per effetto di un violento temporale, le strade si sono allagate. Gli occupanti dell'autobus 44, arrivati al capolinea della stazione ferroviaria, non hanno potuto far altro che scendere. Peccato che, per effetto dell'acqua caduta nei minuti precedenti, la strada fosse totalmente allagata. In questi casi, si tenta la fortuna: saltare, cercando di arrivare nel punto della carreggiata dove c'è meno acqua. Qualcuno ci riesce, qualcun altro no:

Come si può vedere, uno degli occupanti, provando a saltare il più possibile per evitare di bagnarsi piedi e caviglie, è caduto rovinosamente per terra. Il suo salto nel vuoto è finito nel peggiore dei modi, con una brutta caduta di faccia. L'unica consolazione è che alcuni dei presenti l'hanno immediatamente aiutato a rialzarsi. Se i vestiti si asciugheranno e si laveranno, la questione diventa complicata se in quei 4-5 centimetri di acqua piovana ci sia caduto il suo cellulare. A meno che non si tratti di un modello resistente all'acqua, quella caduta potrebbe essergli costata molto cara. Anche a Trieste, come nella vicina Venezia, c'è l'acqua alta.

