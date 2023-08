Scrive una recensione da 2 stelle a una pizzeria, la risposta del proprietario è furiosa (e comica)

Una recensione positiva può aiutare un locale e una negativa può rovinare la sua reputazione. Un ragazzo ha scritto un commento negativo (e sarcastico) contro una pizzeria, ma il proprietario gli ha davvero risposto per le rime.

Un uso sapiente di Internet ci può facilitare la vita. Negli ultimi anni, è aumentato sempre di più l'interesse intorno alle recensioni dei locali. Un esempio perfetto è quello di un noto lido di Mykonos, che mette in atto pratiche commerciali scorrette. Se, prima di visitarlo, si leggessero le recensioni, si verrebbe a sapere che il lido balneare offre lettini e ombrelloni gratis, ma chiede cifre astronomiche per drink e cibo. Praticamente tutti i clienti che gli hanno lasciato una recensione negativa... non avevano letto le recensioni prima di recarvisi!

Molti ricorderanno il periodo nefasto del 2021 nel quale bisognava esibire una tessera verde per accedere a bar e ristoranti. In quei mesi, alcuni locali si schierarono apertamente contro chi si opponeva al certificato sanitario. Tra cartelli sulle vetrine e post sui social contro No Vax e No Green Pass, alcuni bar e ristoranti ottennero varie 'risposte', prevalentemente sotto forma recensioni negative di massa sui loro profili social, Google e TripAdvisor. Le recensioni negative, a differenza del Covid dai telegionali, non sono sparite: c'è chi le scrive in maniera ragionata e chi si diverte a provocare il titolare di un bar o ristorante che non gli è risultato simpatico.

La recensione da 2 stelle e la risposta furiosa del proprietario

Ogni giorno, sul web, in tutte le lingue, vengono scritte milioni di recensioni negative e altrettante positive. Quando un ristoratore controlla i suoi profili e legge i commenti negativi, inevitabilmente ci rimane male. Soprattutto se il cliente non argomenta troppo, non fa una critica legittima e magari usa anche toni sarcastici. Di recente, è successo che un ragazzo scrivesse una recensione negativa a una pizzeria, affermando che la pizza era "grande ma di pessima qualità", oltre ad aver aspettato 30 minuti per sedersi, nonostante la prenotazione. Ciliegina sulla torta la frase finale, pregna di sarcasmo: "Non male l'acqua in bottiglia". Come potrà mai rispondere il proprietario dell'attività a un commento così ingeneroso?

Non siamo certi di come il ristoratore sia riuscito ad arrivare al nome dell'autore della recensione e soprattutto a quello del liceo che frequenta. Di sicuro la sua risposta dai toni furiosi è al contempo anche comica, per l'utilizzo di vari termini coloriti. Pressoché impossibile che il ragazzo venga denunciato per diffamazione: ha espresso un proprio parere legittimo sulla pizza. Se è vero che ha mentito sui tempi di attesa, ha di certo commesso una scorrettezza ma difficilmente ciò lo porterà a ricevere una condanna per diffamazione.

