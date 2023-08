Tiktoker prova l'Espresso Martini con l'aggiunta di scaglie di Parmigiano: "Ecco che sapore ha"

Molti barman odiano quando un cliente chiede una modifica a un cocktail. Un tiktoker è andato oltre, ordinando un Espresso Martini con l'aggiunta di scaglie di Parmigiano Reggiano. L'uomo ha anche spiegato che sapore ha.

Chi ha un bar o un ristorante, spesso, non accoglie positivamente quando un cliente chiede una modifica a un panino, una pizza o un cocktail. Richieste del tipo: "Mi fai questo panino ma senza cetriolini e l'aggiunta di cipolle?", oppure: "Potrei avere un Black Russian con il gin al posto della vodka?" non sono ben accette. Per evitare di rispondere seccamente "no", molti gestori di locali si danno un morso alla lingua e fanno preparare il panino o il drink come richiesto dal cliente. Tuttavia c'è un motivo se sul menù sono segnati con determinati ingredienti.

Nell'epoca dei social e della ricerca dell'originalità ad ogni costo, può capitare che alcuni trend parecchio dubbi diventino virali e raccolgano milioni di consensi. Uno dei più discutibili di questa estate è quello dell'Espresso Martini con scaglie di Parmigiano. Un drink all'apparenza "molto italiano" (cit. Stanis La Rochelle), che tuttavia in Italia - almeno negli ultimi anni - non è stato tra i 5 più consumati. Secondo l'IBA, il cocktail viene preparato con Kahlúa, vodka, sciroppo di zucchero e una tazzina 'carica' di caffè espresso. Sui social, tuttavia, è nata la moda di aggiungere un ingrediente extra: le scaglie di Parmigiano. Un tiktoker molto seguito l'ha provato in questa versione inedita e ha fornito la sua recensione.

Il tiktoker e l'Espresso Martini con Parmigiano

Brian Flakez, tiktoker da oltre 500.000 follower e icona gay, ha provato il famoso drink, incuriosito dal fatto che sui social il trend fosse in crescita. Non tutti i bar hanno a disposizione del Parmigiano, non essendo un ingrediente tipico dei cocktail. Altrettanto vero che esistono ristoranti e pizzerie che hanno anche un bar fornito e dove il Parmigiano non manca di certo. Brian Flakez ha visitato uno di questi. Qui ha potuto ordinare per la prima volta in vita sua un Espresso Martini con scaglie di Parmigiano. Come avranno reagito le papille gustative del tiktoker quando ha iniziato a sorseggiare un drink con l'aggiunta di formaggio?

"Ha un bell'aspetto, sinceramente!", esordisce. Poi fa il primo sorso e sentenzia: "Mi piace! È davvero forte e aggiunge una consistenza molto simpatica al drink". Insomma, chi si aspettava una reazione disgustata è rimasto 'deluso'. Il tiktoker è soddisfatto della propria scelta, ma nei commenti non tutti approvano. "La mia scuola di bartender mi caccerebbe a calci se lo preparassi!", sentenzia una ragazza. Altri fanno notare che in molte parti del mondo il caffè si unisce ai latticini. Indubbiamente è così, ma il Parmigiano Reggiano non è la panna da aggiungere al caffè, bensì un formaggio stagionato diversi mesi e ricco di sale, non proprio il miglior abbinamento per un caffè freddo. D'altronde i gusti sono gusti.

