Si sveglia nel cuore della notte e trova un intruso (non umano) in casa: "Come è arrivato qui?"

L'incubo di molti di noi è che qualcuno entri in casa, specialmente di notte mentre siamo addormentati A una ragazza è capitato che a intrufolarsi in casa sua all'alba non fosse un umano, ma lo spavento è stato lo stesso.

L'esperienza umana ci insegna che nessun luogo è sicuro al 100% (tranne forse un bunker antinucleare). Esistono svariati casi di cronaca di persone aggredite o derubate mentre si trovavano in casa propria. Si tratta di eventi rari, ma che di tanto in tanto si verificano. Una delle sensazioni peggiori che un essere umano possa provare è quella di svegliarsi nel cuore della notte e sentire dei rumori, soprattutto se sono causati da altre persone. Il più delle volte significa che sono entrati dei malintenzionati e ciò non lascia presagire nulla di buono.

È altrettanto vero che nella maggior parte dei casi, i ladri scelgono di agire quando il proprietario della casa è in vacanza, per avere un ostacolo in meno. Tuttavia i casi di rapine con scasso sono tristemente frequenti in Italia e nel mondo. Pochi giorni fa, la tiktoker Kyndal Bret si è svegliata all'alba, sentendo dei rumori forti provenire dal bagno che stava ristrutturando. Nonostante il grande spavento, ha comunque pensato che fosse necessario prendere il suo cellulare e di iniziare a registrare quello che stava succedendo, arrivando perfino a commentarlo "in diretta".

La visita inaspettata a casa

"Sto letteralmente tremando mentre vi parlo. Ero a letto e ho sentito dei rumori. Sono le 6:30 circa del mattino e continuo a sentire rumori provenienti dal bagno che stiamo ristrutturando". Quando entra nel bagno, testimonia una scena assurda nel vero senso della parola: un cane (la testa di un cane) intrappolato nel suo bagno. "Questo non è il mio cane! Come ci sei arrivato? Come è successo? Cosa posso fare per risolvere? Lui mi sembra tranquillo, ma cosa dovrei fare? Come posso far uscire questo cane da casa mia?". Ecco il video che sta spopolando su TikTok:

Il video ha raggiunto quasi 20 milioni di visualizzazioni ma come si può vedere, si interrompe senza che la ragazza spieghi che fine faccia il cane. Per fortuna dell'animale e per la gioia di chi si era preoccupato per lui, tutto è andato per il meglio. In un video seguente, infatti, la ragazza ha fatto sapere di essere riuscita a farlo uscire da quella stranissima posizione, di avergli dato da mangiare e anche di aver ritrovato i suoi padroni. Molti hanno fatto dell'ironia sul cane che, nonostante la situazione scomoda (in tutti i sensi) non sembrava particolarmente stressato. Per quanto inizialmente fosse spaventosa, meglio una situazione del genere che un ladro pronto a scassinare casa e, se necessario, a bloccare gli occupanti con la forza.

