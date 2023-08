New York, tiktoker prova il bagno della Trump Tower: la recensione è tutta da ridere

Uno dei luoghi simbolo di New York è la Trump Tower, di proprietà del candidato alle presidenziali americane del 2024. Una tiktoker ha provato i bagni del grattacielo e il suo parere è a tratti esilarante.

Di tanto in tanto, vengono scritte pagine di storia, che verranno ricordate per molti anni a venire. Lo scorso 25 agosto, dopo oltre due anni di assenza da Twitter (oggi chiamato X), Donald Trump è tornato a postare sul social network di Elon Musk. Il post precedente risaliva al gennaio del 2021. Lo scatto in questione è letteralmente iconico: si vede l'ex presidente degli Stati Uniti in una foto segnaletica. Nell'immagine c'è anche scritto: "Interferenza nelle elezioni! Mai arrendersi" e il link al sito personale dell'imprenditore nato nel 1946 a New York.

Per venti minuti, il tycoon è stato ufficialmente in stato di arresto, prima di pagare la cauzione di 200.000 dollari e tornare libero. Per lui l'accusa è quella di aver tentato (insieme ad altre 18 persone) di capovolgere l'esito delle elezioni presidenziali nello stato della Georgia tre anni fa. Non è chiaro se da qui fino al giorno delle elezioni del 2024 ci saranno altri guai giudiziari per lui; quel che appare pressoché certo è che tra qualche mese si riproporrà la sfida tra Biden e Trump, proprio come nel 2020. Donald Trump, prima di diventare politico, è stato un imprenditore di successo. Tra i simboli del suo innegabile potere spicca (in tutti i sensi) la Trump Power sulla Fifth Avenue, in pieno centro a New York.

New York, tiktoker prova il bagno della Trump Tower

La Trump Tower è uno dei simboli di New York: un grattacielo di ben 58 piani, che ospita sia appartamenti residenziali che uffici. È la sede operativa della Trump Organization, oltre che emblema del potere economico di Donald Trump. Nella cultura popolare è diventato famoso per aver ospitato il reality show 'The Apprentice'. La sua costruzione è relativamente recente: i lavori sono finiti nel 1983. Com'è ovvio, un grattacielo del genere ospita anche dei bagni. Si tratta di toilette molto spaziose, eleganti e pulite. Almeno questa è l'impressione di una tiktoker americana che 'gira' per i bagni più iconici di New York e, talvolta, di altre città nel mondo.

"Appena sono entrata, ho avuto l'impressione che questo sia il luogo ideale per fare la cacca", è l'onesta introduzione della tiktoker. Uno spazio pulito, luminoso e decorato in marmo. "Trump non è famoso per essere generoso e infatti la carta igienica è di un solo velo", ammette. Altrettanto vero che: "Questo è uno dei bagni più puliti che abbia visto in vita mia". Altro neo il fatto che la porta del bagno non fosse 'chiusa' al 100% e che una fessura l'abbia fatta sentire osservata. Per il resto, è probabilmente il luogo perfetto se vi trovate a New York, avete un bisogno impellente e state cercando un posto pulito dove sedervi.

LEGGI ANCHE: New York, prezzi fuori controllo: scontrino salatissimo per due pizze e un'arancina a domicilio