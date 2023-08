Belgio, in una cioccolateria a Bruges spunta un cartello comico: il nome delle praline farà arrabbiare i napoletani

Belgio, all'interno di una cioccolateria di Bruges il gusto di una pralina è alquanto bizzarro: ecco perché i napoletani potrebbero infuriarsi nel leggerlo

Bruges, conosciuta anche come la "Venezia del Nord", è una delle città più affascinanti del Belgio e una delle principali destinazioni turistiche europee. Questa città medievale ben conservata, situata nella regione delle Fiandre occidentali, è una gemma che attrae visitatori da tutto il mondo con il suo fascino unico e la sua ricca storia. Il cuore pulsante del luogo è il suo centro storico, che è stato dichiarato Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO. Qui, ci si sente catapultati indietro nel tempo mentre si passeggia per le strade acciottolate e si ammira l'architettura gotica e rinascimentale. La Piazza del Mercato è il punto focale, circondata da splendidi edifici storici, tra cui il famoso Campanile che offre una vista panoramica sulla città.

Uno dei marchi di fabbrica della città del Belgio è la sua rete di canali pittoreschi. Un giro in barca lungo questi canali è un'esperienza imperdibile per i visitatori, consentendo loro di scoprire la città da una prospettiva unica e godere delle pittoresche case a graticcio e dei ponti adornati di fiori. La Basilica del Santo Sangue è un altro luogo di interesse notevole. Questa chiesa presenta una miscela di stili architettonici e custodisce una reliquia che se dice contenga una goccia di sangue di Gesù Cristo. La città è anche famosa per i suoi musei. Il Museo Groeninge ospita una pregevole collezione di arte fiamminga, mentre il Memling Museum è dedicato all'arte del rinomato pittore fiammingo Hans Memling.

Bruges è rinomata anche per le sue prelibatezze culinarie. I visitatori possono gustare i waffle freschi e i piatti tradizionali come il manzo stufato fiammingo e le cozze con le patatine fritte. Per gli amanti del cioccolato, poi ci sono numerosi negozi e musei del cioccolato in cui è possibile assaggiare e apprendere tutto sul cioccolato del Belgio, la vera specialità della zona. E a proposito di cioccolaterie... In una di esse è apparso un cartello alquanto bizzarro che potrebbe far storcere il naso ai tifosi napoletani. Ecco perché.

Belgio, in una cioccolateria a Bruges spunta un cartello che farà storcere il naso ai tifosi napoletani: ecco cosa recita

Insomma, Bruges è una città del Belgio straordinariamente affascinante, che mescola abilmente la sua ricca storia con un'atmosfera romantica e un'offerta culinaria eccezionale. Una visita qui è un viaggio indimenticabile nel passato e nelle risate, in alcuni casi, come quello che oggi si prende in considerazione. In una cioccolateria è spuntato un cartello con quello che potrebbe anche essere considerato un errore da parte dei tifosi napoletani.

Sulle varie praline sono apparsi infatti i gusti più disparati. Tra queste vi è un cioccolatino al gusto di vaniglia e caramello croccante che si chiama: "Maradonna". Probabilmente è il fuoriclasse dei dolcetti presenti e quello belga voleva essere un omaggio al grande campione di calcio simbolo del Napoli da sempre - Diego Armando Maradona, ma quella 'n' di troppo rende l'effetto comico e fa storcere il naso agli appassionati della squadra degli azzurri.

