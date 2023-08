Bambina dimentica la sua bambola sull'aereo, il gesto del pilota è commovente

Una bambina ha perso la sua bambola preferita sull'aereo. Disperata dall'idea di non averla mai più, ha trovato il pilota più generoso al mondo. Il suo gesto l'ha fatta letteralmente commuovere.

Ogni bambino e ogni bambina si affezionano ai propri giocattoli. Le seconde, in particolare, amano le bambole. A ognuno di noi, durante l'infanzia, è capitato di perdere almeno un giocattolo e la sensazione non è piacevole. Soprattutto quelli che 'rimangono' con noi per alcuni anni diventano molto preziosi. Una bambina di 9 anni ha perso la sua bambola preferita a bordo di un aereo. Se si smarrisce un oggetto in un luogo qualsiasi della propria città, le speranze di recuperarlo sono basse, ma quantomeno ci si prova. Un aereo di linea, invece, è quasi impossibile da rintracciare.

Eppure, se in una storia del genere sono coinvolte persone dal cuore grande, il finale può essere felice. I fatti: una bambina di nome Valentina Dominguez, originaria degli Stati Uniti, di recente ha visitato l'isola di Bali, in Indonesia, con la propria famiglia. Per fare rientro a casa, il gruppo ha volato da Bali fino a Tokyo, per poi prendere un volo diretto verso gli Stati Uniti. Proprio sull'aereo partito dal Giappone verso casa, la bambina ha dimenticato la propria bambola. Tornata a casa, si è accorta della sua assenza ed ha iniziato a piangere.

La bambina e la bambola persa

I genitori della piccola non hanno potuto fare altro che pubblicare un appello su Facebook, oltre a contattare la compagnia aerea al reparto degli oggetti smarriti. Quest'ultima ha a sua volta chiamato il pilota del volo per segnalarli che sul 'suo' volo qualcuno aveva perso una bambola. Il destino a volte ci mette la sua mano e - guarda caso - il pilota in questione, James Danen, vive a pochi chilometri dalla famiglia Dominguez. Per questo motivo, l'uomo si è recato a Tokyo per recuperare la bambola e, nel giro di qualche giorno, ha rintracciato la famiglia della bambina, per portargliela personalmente.

L'uomo, infatti, ha testimoniato con alcuni selfie il 'viaggio della gentilezza' fatto insieme alla bambola della piccola, che poi ha consegnato personalmente a Valentina, la 'proprietaria'. "È nella mia natura, mi piace aiutare le persone. Mi piace. Sono felice di aver reso felice una persona", ha dichiarato al programma americano 'Good Morning America'. La bambina, incredula, gli ha chiesto con tutta l'innocenza del mondo: "Si è comportata bene in aereo?" e il pilota ha risposto: "Sì, benissimo". Valentina ha ammesso che Beatrice, la bambola, è "la sua migliore amica". I genitori hanno dichiarato che loro figlia è stata parecchio giù di morale per alcuni giorni e che la sua vita è cambiata quando ha riavuto la bambola. "Penso che questo sia un segnale importante. C'è ancora gente altruista in questo molto. Sono felice che Jim ci abbia aiutati e lo ringrazierò a vita", ha dichiarato il padre ai microfoni di 'Good morning America'.

Per chi volesse vedere il servizio completo, di meno di 2 minuti e in lingua inglese:

