Napoli, va al ristorante e mostra lo scontrino: "Quanto ho speso di coperto e servizio per una cena"

Napoli, al ristorante spende un occhio della testa per coperto e servizio: ecco quanto gli è stato chiesto per una cena

Mangiare a Napoli è un'esperienza culinaria senza paragoni. Questa città nel cuore dell'Italia meridionale è famosa per la sua cucina ricca e deliziosa che ha conquistato i palati di tutto il mondo. Una delle attrazioni più iconiche è la pizza napoletana. Essa è celebrata in tutto il mondo per la sua semplicità e autenticità. Gli ingredienti di base - pomodoro fresco, mozzarella di bufala, olio d'oliva e basilico - sono combinati in modo magistrale per creare una vera e propria esplosione di sapori. La pizza partenopea vera è sottile, leggermente croccante ma morbida al centro, cotta in forni a legna che conferiscono un gusto unico e inconfondibile. Ogni morso è una delizia.

Al di là della pizza, Napoli offre una vasta gamma di piatti tradizionali. Il ragù, noto come "sugo alla napoletana", è un condimento ricco e saporito a base di carne di manzo e pomodoro che viene spesso servito con pasta fresca come le lasagne o gli ziti. Gli amanti del pesce apprezzeranno il "fritto", una selezione di frutti di mare fritti come calamari e gamberetti, spesso accompagnati da verdure. Il capoluogo campano è anche famoso per il suo street food. Si può gustare la "pizza a portafoglio", una pizza ripiegata su se stessa in modo da poter essere consumata facilmente in movimento. Le "sfogliatelle", dolci sfogliati ripieni di crema di ricotta sono una delizia per la colazione o il dessert. Non si può dimenticare poi di assaggiare il caffè denso e aromatico della città.

Oltre ai piatti, l'atmosfera che circonda il cibo a Napoli è un'altra parte essenziale dell'esperienza. I ristoranti e le pizzerie tradizionali spesso offrono un'ospitalità calorosa e autentica, creando un ambiente accogliente e familiare. La passione per il cibo è palpabile ovunque, dagli chef alle famiglie che si riuniscono intorno a una tavola per condividere un pasto. Eppure, a volte nutrirsi nella città campana non è così economico...

Napoli, in un ristorante il conto è salatissimo: le due voci più pesanti sono coperto e servizio

In conclusione, mangiare a Napoli è molto più di un pasto; è un'esperienza di gusto, tradizione e passione. I sapori autentici, la varietà dei piatti e l'atmosfera calorosa rendono questa città una destinazione gastronomica imperdibile per chi ama il cibo italiano. Nonostante ciò bisogna stare attenti a non far piangere il proprio portafogli, facendo una scelta adeguata dei posti in cui conviene andare a pranzo o a cena. Soprattutto da quando è iniziata la guerra degli scontrini (precisamente dal momento in cui è stata fatta pagare la divisione in due di un toast), i clienti sono molto più attenti.

Così, uno di essi (@zizigno78), recatosi in un ristorante del Vomero, ha pubblicato su Instagram uno scontrino choc. La spesa per il cibo è rientrata abbastanza nella norma con un'impepata di cozze a 13 euro, una scaloppina al vino a 14 euro e così via. La spesa più criticata dall'utente sul social fucsia del gruppo Meta è stata infatti quella del servizio. Se il coperto per 6 persone è stato di 6 euro (1 euro a testa, quindi tutto sommato un prezzo onesto per il pane, le posate ecc...), il servizio è stato di 12,68 euro. Quasi più nessuno ormai attua questa voce, ma sembra proprio che stia 'tornando di moda'.

LEGGI ANCHE: Bambina dimentica la sua bambola sull'aereo, il gesto del pilota è commovente