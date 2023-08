Granchio blu, pescatore italiano svela: "Ecco quanto guadagno vendendoli al mercato"

Il granchio blu è probabilmente l'animale più discusso dell'estate 2023. Il suo consumo è improvvisamente aumentato in Italia, tra chi lo acquista al mercato ittico e chi lo ordina al ristorante, prefeparato in vari modi. Ma quanto guadagna un pescatore da ogni singolo granchio blu che vende ai mercati?

Alzi la mano chi non ha letto o sentito almeno una volta 'granchio blu' in questa pazza estate italiana. I fatti: la scorsa primavera erano arrivate le prime segnalazioni circa un principio di invasione di questa specie nei nostri mari, in particolare nell'Adriatico settentrionale. Come spesso accade, se ne è iniziato a parlare solo quando il problema ha assunto i contorni di un'emergenza. Al Nord Italia, infatti, questi crostacei hanno iniziato a divorare cozze, vongole, piccoli pesci e uova di pesce, provocando danni economici agli allevatori di mitili.

Quando e come è arrivato il granchio blu in Italia? Questa specie è originaria delle coste atlantiche dell'America del Nord. Alcune navi cargo, per 'bilanciare' il natante, da sempre imbarcano acqua; arrivate al porto di destinazione, scaricano quella in eccesso. È successo che alcune navi mercantili, nel mettere in atto questa pratica, hanno fatto 'entrare' decine e decine di granchi blu dall'Oceano Atlantico, per poi 'scaricarli' nel Mar Mediterraneo. Suddetti animali si sono ritrovati in un ambiente a loro sconosciuto e l'istinto di sopravvivenza, come sempre, ha prevalso, portandoli a divorare mitili e uova di pesce.

Il granchio blu: ecco quanto 'guadagna' un pescatore dalla sua vendita

La politica, intuendo che è nata una nuova emergenza, è corsa ai ripari. Alcuni ministeri hanno stanziato fondi ai pescatori affinché tengano "sotto controllo" la proliferazione del granchio blu. Altri politici hanno invitato i cittadini italiani ad aumentare il consumo di questo crostaceo, che oggi abbonda (letteralmente) nei nostri mari. Non a caso, nei mercati ittici dell'Italia e nei ristoranti, il granchio blu è la grande novità dell'estate 2023. È nato un nuovo business per i pescatori? Ad ascoltare uno di loro, sembra di no. Il profilo TikTok 'Il granchio di Alby' ha risposto alla domanda di un follower circa i guadagni per un pescatore relativi alla vendita del granchio blu:

@il.granchio.di.al Risposta a @alessandroscionti Questi sono i prezzi di MERCATO per noi pescatori, troppo bassi per le spese da affrontare ♬ suono originale - il granchio di Alby

"Quando vendi al mercato il prezzo di questi se ti va bene è 1,50€, sennò vai a scalare. Si sono fatti anche dei prezzi di 60 centesimi al chilo, logicamente belli vivi. Se li vendi a 60 centesimi, metti il costo della benzina... ti rimane poco. A 1€ è poco uguale, perché ci sono le spese, oltre alla benzina anche le esche. È una catena brutta", ha dichiarato il pescatore. Una persona residente a Milano, nei commenti, ha scritto che nei mercati milanesi il granchio blu viene venduto dai 15 ai 18 euro al chilo. Un altro utente, a Monza Brianza, ha scritto di averlo comprato a 8,40€ al chilo. C'è anche chi suggerisce al pescatore di venderli direttamente al ristorante. "Ci stiamo muovendo in quella direzione ma non è facile", ha risposto l'autore del video.

