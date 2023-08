Londra, davanti al negozio compare l'avviso più enigmatico di sempre sull'orario di apertura: "Certe mattine o pomeriggi..."

Londra, davanti a un negozio spunta un avviso comico ed enigmatico: impossibile capire gli orari di apertura e chiusura! Un italiano ne approfitta per 'rubare' l'idea

Londra è una delle città più affascinanti al mondo, con una ricca storia, una cultura vibrante e una vasta gamma di attrazioni che attirano milioni di visitatori ogni anno. Una delle icone più riconoscibili di Londra è il Big Ben, il famoso orologio situato presso il Palazzo di Westminster. Questo simbolo della città è una tappa obbligata per chiunque visiti la capitale inglese. Un'altra bellezza di fama mondiale è il London Eye, una grande ruota panoramica situata sulle rive del Tamigi. Salire su di essa offre una vista spettacolare sul posto e rappresenta un'esperienza indimenticabile, specialmente al tramonto quando le luci della città iniziano a brillare.

La Torre di Londra è un'altra attrazione imperdibile. Questo antico castello ha una storia affascinante che abbraccia secoli di eventi, tra cui essere stato una volta una prigione reale. La Cattedrale di San Paolo, poi, è un esempio straordinario di architettura e offre visite guidate che permettono di esplorare la sua maestosità e di ammirare la vista panoramica dalla sua cupola. Per gli amanti dell'arte, la Galleria Nazionale è un paradiso. Questo museo ospita una vasta collezione di opere d'arte, tra cui capolavori di artisti del calibro di Leonardo da Vinci, Vincent van Gogh e Claude Monet.

Londra è anche famosa per i suoi teatri di West End, che mettono in scena alcune delle produzioni teatrali più famose al mondo. Se si è interessati allo spettacolo, non si può perdere l'opportunità di assistere a una pièce a teatro durante il proprio soggiorno. Non si possono dimenticare, inoltre, i parchi come Hyde Park e Regent's Park, che offrono un'oasi di tranquillità nel cuore di un luogo tanto affollato. Infine, le strade della città sono piene di vita e cultura. Camminando lungo il South Bank del Tamigi, si possono trovare artisti di strada, mercati alimentari e spazi per eventi pubblici. Covent Garden è un altro quartiere affascinante noto per le sue vie pedonali, le boutique e le esibizioni di artisti di strada. E a proposito di arte, essa a volte è nascosta anche nelle vetrine dei negozi che possono anche ispirare altri...

Londra, un cartello esilarante ed enigmatico davanti al negozio viene ripreso e tradotto da un bar italiano: "Apriamo spesso alle..."

Quelle sopracitate sono solo alcune delle numerose attrazioni che Londra ha da offrire. La città è così ricca di storia e cultura che c'è qualcosa per tutti i gusti. Che si sia interessati alla storia, all'arte, al cibo o allo shopping, la città è pronta a sorprendere e a catturare il cuore dei suoi turisti. Alzando lo sguardo, poi, ci si può imbattere in cartelli di negozi antichi piuttosto bizzarri. Proprio uno di questi è stato ripreso da un chiosco italiano che ha scelto di tradurlo e affiggerlo davanti alla propria attività.

Ecco cosa recita la scritta - segnalata dall'utente Instagram @il.bigallo: "ORARIO DI APERTURA. Apriamo spesso alle 9 o alle 10. Qualche volta anche alle 7, ma in alcuni giorni non prima delle 12 o delle 13. Chiudiamo più o meno dalle 17:30 alle 18. Talvolta circa alle 16 o all 17, ma anche alle 23 o alle 24. Certe mattine o pomeriggi non ci siamo affatto, ultimamente però siamo stati praticamente sempre aperti, tranne quando siamo da qualche altra parte, anche se dovremmo comunque essere qui".

