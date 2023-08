Granchio blu, chef cinese propone una ricetta semplicissima: "Delizioso"

Il granchio blu è uno degli animali più cercati su Google degli ultimi tre mesi. Questa specie, originaria dell'Oceano Atlantico, ha letteralmente invaso i mari e i fiumi italiani. Per limitare il numero degli esemplari, c'è chi ha proposto di mangiarli. Uno chef cinese ha mostrato una ricetta semplice per cucinarlo.

Da alcuni piccoli gesti possono nascere grandi problemi. Il granchio blu, detto anche reale, è solo l'ultima delle specie 'aliene' che stanno creando danni in uno ecosistema che non ha mai previsto la sua presenza. Tutto è iniziato quando alcune navi cargo, durante un viaggio nelle coste atlantiche dell'America, imbarcando acqua per equilibrare il natante, hanno fatto 'salire' per sbaglio alcuni esemplari. Arrivati nel Mediterraneo, non hanno avuto la premura di filtrare l'acqua. Scaricando tutto a mare, hanno immesso pesci provenienti da altre latitudini nel nostro ecosistema.

In passato è successo con il pesce gatto, il pesce siluro, ma anche con animali di 'terra' come i gatti in Australia o le nutrie in Europa, che hanno quasi portato all'estinzione varie specie animali. Da problema locale, quello del granchio blu è diventato una vera e propria emergenza. I pescatori, infatti, hanno fatto notare come questi animali stiano letteralmente divorando chili e chili di cozze e vongole, tra i loro cibi preferiti. Per questo, il Governo ha stanziato 2,9 milioni di euro in favore delle cooperative di pesca, affinché tengano sotto controllo la popolazione del granchio blu. Solo nell'estate 2023, in Veneto, i pescatori hanno tolto dai mari italiani 326 tonnellate di questa specie.

Il granchio blu e la ricetta dello chef cinese

Nei mercati ittici, si vedono sempre più esemplari di granchio blu in vendita. Perfino la premier Giorgia Meloni e il ministro Francesco Lollobrigida (che è suo cognato) hanno mostrato sui propri profili social un vassoio pieno di questo crostaceo. Lollobrigida ha anche dichiarato che "la cosa migliore da fare per fermare l'invasione è mangiarlo". Non tutti lo farebbero, ma il granchio è un animale apprezzato dagli amanti dei sapori di mare, per cui gli va data una chance. Uno chef cinese, Feng Ye, che su TikTok è registrato come YesFoodMilano, ha pubblicato questo video in cui mostra una ricetta facile e veloce in cui usa esclusivamente un granchio blu:

La preparazione è estremamente semplice, mentre più difficile è tagliarlo in maniera perfetta come ha fatto lui. Tuttavia siamo certi che tra i nostri lettori ci sia più di una persona pratica con i coltellacci da cucina. La ricetta dello chef cinese non prevede l'uso di altri ingredienti al di fuori della salsa di soia. Nei commenti qualcuno sostiene di aver usato olio, aglio, peperoncino, cognac e concentrato di pomodoro. Lo chef ha risposto che preferisce cucinarlo così per gustare al massimo il sapore dell'animale. Insomma, se avete voglia di cucinare qualcosa di diverso, provate il granchio blu al vapore! Contribuirete (in piccolissima parte) a fermare l'invasione di questa specie, che divorano cozze, vongole e uova di pesce, togliendole dalle nostre tavole.

