Donna incinta di sei mesi viene lasciata dal fidanzato con un messaggio: "Guardate cosa mi ha scritto"

Essere una donna incinta è una vera e propria impresa. Si vive per diversi mesi con una creatura che giorno dopo giorno cresce sempre di più. Aumentano i dolori alla schiena, dormire diventa difficile e, talvolta, si hanno strane voglie che chiedono di essere soddisfatte urgentemente. Insomma, è un momento della vita complicato e ogni donna spera che non si aggiungano nuovi problemi. Ma cosa succede quando il proprio fidanzato, futuro padre della creatura che si ha in grembo, decide di fuggire e di farlo via messaggio?

Lo sfogo, pubblicato in forma anonima su Reddit, è di una donna di 30 anni, residente in Kenya. La 30enne ha spiegato che lei e il suo fidanzato erano insieme da tre anni e mezzo. Dal momento che lei vive ancora con la madre, nei primi due mesi della gravidanza, ha fatto l'impossibile per nascondere la pancia che cresceva, indossando sempre vestiti larghi. Per qualche motivo, infatti, la 30enne non voleva dire a sua madre di essere fidanzata, né tanto meno di essere incinta. Come se la situazione non fosse già abbastanza delicata, l'uomo ha deciso di farsi da parte.

La donna incinta viene lasciata dal fidanzato con un messaggio

"Non sono pronto ad impegnarmi", ha scritto nel messaggio. L'uomo ha fatto sapere che si sarebbe "impegnato a prendersi cura" del nascituro, ma sostanzialmente che non voleva avere più nulla a che fare con la fidanzata. La donna incinta, nello sfogo su Reddit, ha scritto: "Non era per niente un mio desiderio quello di crescere un bambino come madre single". Gli interrogativi abbondano: cosa fare ora? Perché il fidanzato gliel'ha fatto sapere a poche settimane dal parto se, com'è probabile, sapeva fin dall'inizio di non volersi impegnare in questo modo?

La donna incinta ha ammesso di star pensando come correre ai ripari: "Mi chiedo se sia saggio andare dai suoi genitori e metterli al corrente della situazione. Il problema è che nessuno di noi due ha detto ai genitori della nostra relazione. Mia madre è molto severa e sarebbe delusa se venisse a saperlo". La 30enne, quindi, ha chiesto consiglio agli utenti di Reddit. La risposta più comune è quella di andare a parlare con i genitori del suo (ex?) fidanzato. "Quando un uomo si dimostra per quello che è, non c'è bisogno di sapere altro. Parlane con tua madre e insieme andate a trovare la sua famiglia e raccontate tutto", è uno dei commenti con più voti positivi.

